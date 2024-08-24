SD原班人馬出品　超強文字生成圖片模型FLUX.1：沒畸形手指問題

在開源的文生圖模型領域，Stable Diffusion模型一直處於領先地位，哪怕公司經歷過一段動盪，也還是開源了Stable Diffusion 3模型，雖然效果一般，但還是未來可期的，不過隨着FLUX.1模型的發布，這個最強開源文生圖模型的頭銜，可能要易主了。



FLUX.1（中關村在線提供）

FLUX.1模型，是由Stable Diffusion原班人馬成立的新工作室——黑森林工作室推出，也就是從Stable Diffusion公司Stability離職的成員組成，可以說FLUX模型就是對Stable Diffusion模型發起的挑戰，給前東家狠狠的來上兩巴掌。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

那麼FLUX.1模型有什麼特點呢，首先第一個，圖像質量增強，拉近了和最強文生圖軟件Midjourney的距離，但這款是閉源軟件，和開源模型還是有點不公平的。第二個特點呢，是手部細節的優化與增強，比起Stable Diffusion模型的畸形手指，FLUX.1模型要正常得多。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

然後還有關鍵詞語義理解準確性的增強，也就是能理解一段話的內容，更能準確的生成出文字描述的圖片，不需要單個單個的提示詞。其次就是生圖速度變得更快了，但是由於配置需求最低的模型都需要16GB的顯存起步，只是消費級顯卡的話，很難體驗到生圖速度變快。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

目前FLUX.1放出的模型版本有專業版、開發者版、快速版三種模型，開發者版本已經超過了SD3-Ultra，整體表現可以說是目前最強開源，當然數據不能完整說明這個模型的特點，下面會列舉一些圖片進行舉例。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

FLUX官網有放出一些示例圖，可以看出人物動作很擬真，同樣的也支持和SD3模型一樣的，目前可以識別英文，並完整顯現在圖片中，而且圖片形式也有不同風格，可以是現實風格，也能是卡通風格。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

生成的風景畫基本能做到和現實沒什麼差別，不認真辨別的話很難猜出來是由AI生成的圖片。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

二次元畫風也不在話下，可以說FLUX.1模型從推出就有着比SD3要好不少的表現。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

想要體驗的同學，FLUX.1模型已在官網推出了3款開源鏈接，第一個FLUX.1PRO，是最好的版本，但無法下載到本地，僅支持調用API，第二個是FLUX.1Dev，是支持下載的開源模型，但不可以商用化，如果你的顯卡擁有16GB顯存，那麼就可以下載這一版原模型，第三個是FLUX.1Schnell，支持下載，在Apache2.0許可下可商用，個人體驗下載Dev版即可，目前該模型只支持ComfyUI，並且需要將內核更新至最新版，不要忘記哦。

SD原班人馬出品，超強開源文生圖模型FLUX.1（中關村在線提供）

那麼如果你的顯卡不夠，可以去下載經過網友精簡的FP8模型，大小僅有原模型的一半，且顯卡的顯存需求會降低至8GB起步。

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