IG長按訊息偷看功能只可用於iOS系統？Android用戶有另外兩招可用

經常看見訊息傳來，不想馬上回，卻又好奇對方說什麼嗎？有網友發現，Instagram（IG）「長按訊息偷看」回歸了，讓你看訊息可以不讓別人知道已讀！還有網友曝另外兩招偷看技巧，最後一招難度超高。



有網友發現，Instagram（IG ）「長按訊息偷看」回歸了。（unsplash@brett-jordan）

一名網友日前在社群平台Threads興奮發文表示，「IG可以長按訊息偷看了」，而該功能就跟LINE 聊天室一樣，只要在Instagram訊息長按其中一名好友聊天室，就可以跳出最新幾則訊息內容，就能在「未讀 」情況下讀完訊息，讓她直呼「嚇一跳」。不過該功能目前僅蘋果（Apple）iOS系統才能用。

有網友日前發現，長按IG好友訊息後會跳出視窗偷看最新幾則訊息，就可以未讀情況下已讀訊息。（Threads@memegaga12013）

IG神功能引起熱議，有網友表示，以前Instagram曾出現此功能，但又隨即取消，如今神功能再現，其他網友實測「真的可以耶」。不過還有多數人尚未有「長按偷讀訊息」功能，直呼：

「又被IG拋棄了嗎」、

「又在排擠安卓 」、

「我一下可以一下不行」、

「我的小帳（分身帳號）可以、大帳不行。」



也有人推測可能是「商業帳號」不能偷看訊息。

不過除了本身「長按偷讀訊息」功能，網友分享IG還有其他2招偷看技巧：

1. 順序為「點選個人檔案右上方『三』」、「訊息和限時動態回覆」、「顯示已讀標記」、「關閉『已讀標記』」。

2. 點選好友訊息進入瞬間用手按住，讓畫面只跑出一半，就可以未讀情況下已讀訊息，不過此種方法手速要相當快，難度很高。

點選好友訊息進入瞬間用手按住，讓畫面只跑出一半，就可以未讀情況下已讀訊息，不過此種方法手速要相當快，難度很高。（Threads@7oiic._）

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