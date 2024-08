Sony ULT WEAR評測　15種音樂風格全新感受　重低音令人驚艷

講真,自打入了HiFi的「坑」,在我模糊的記憶裏,上一次聽重低音耳機還是上一次了。雖然此前我也有關注到索尼推出了一款ULT WEAR重低音耳機,但一直也沒有時間親自去試聽下。



最近終於有機會拿到這款耳機並體驗了下,直白點說,ULT WEAR彷彿為我重新打開了一道音樂的大門,這種久違地令人熱血沸騰、酣暢淋漓的聽感,在我手裏那些主打高解析度的「圈靜鐵」耳機上是找不到的。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

音質表現:「一鍵激起千聲浪」

ULT WEAR採用了40mm ULT定製驅動單元,同時還繼承了索尼1000X旗艦系列上的V1處理器(集數模轉換和耳機放大器)。當然,其最大的亮點還是位於耳罩上的那顆ULT重低音物理按鍵。沒錯,「一鍵激起千聲浪」靠的就是它。

這顆按鍵提供了兩檔重低音模式,按索尼官方的說法:一檔可復現音樂中的澎湃低音,同時保持清澈的人聲;二檔能帶來壓倒性重低音,對你的耳朵進行「持續轟炸」。不得不說,這個設計在我看來還挺大膽的,首先這個重低音物理按鍵看起來並不「HiFi」,然後你可能會好奇向來「HiFi」的索尼為什麼會推出這樣一款主打重低音的耳機?然而當我試聽了這款耳機之後,心中的疑慮還是被打消了。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

不知道大家身邊有沒有這樣一群人,他們主觀地認為低音猛的耳機一定不是好耳機,因為這很容易掩蓋其人聲乾澀、樂器混雜、解析力差、聲音細節不足等等缺陷。沒錯,我身邊也有這樣的人。但我想說的是,ULT WEAR的低音雖然也很猛,但它不同於那些只有低音一耳朵聽上去挺猛的耳機;相反,我在ULT WEAR上聽到了更細膩的人聲,聲音整體上的層次感和細節表現力也都給了我不小的驚喜。

從USHER的《confessions》 到 Beyonce的《Dangerously in Love》;從AC/DC的《Back in Black》 到 Guns N' Roses的《Appetite for Destruction》;再從Black Sabbath的《Paranoid》 到 Metallica的《Master of Puppets》,ULT WEAR這款耳機讓我重新拾起了對嘻哈/R&B、硬搖滾、重金屬等音樂的喜愛。

其實在ULT重低音默認關閉模式下,耳機的低頻量感和彈性已經不錯了。而當我把重低音模式調到一檔,伴隨着一聲爵士鼓敲擊聲(重低音模式提示音),澎湃的重低音瞬間向我襲來,整個低頻變得極具衝擊力,彈性也提升了不少。

更令我驚喜的是,ULT重低音模式明顯提升了貝斯、爵士鼓等樂器的表現力。以《Back in Black》這首歌為例,貝斯和鼓的低頻彈性和下潛都提升了不少,這使得樂器與人聲的分離度和整首歌的層次感也的得到了進一步提升。

此外,在ULT重低音模式下,我還能感受到整個聲場變得更開闊了一些,尤其是縱向聲場拉得更開了。在聽《Highway to Hell》(Live at River Plate)時,那種被樂隊演奏和萬人大合唱的現場感,甚至都讓我起了「雞皮疙瘩」。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

當來到ULT重低音第二檔模式,我可是有點招架不住了——壓倒性的重低音壓得我快有點「喘不過氣」了。例如在二檔模式下聽Billie的《bad guy》,我的腦子彷彿都在跟着節奏蹦了起來!爽是爽,但是聽久了就覺得累了,得調回關閉模式讓腦子休息一會。但我必須得承認,聽了這麼多耳機,我確實找不到第二款能在低音上對標ULT WEAR的耳機。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

有意思的是,索尼其實並不是簡單粗暴地給你一個重低音按鈕就完事了。我發現在「Headphones」手機App裏,可玩的聲音選項還有很多。除了預設好的8種均衡器,你還可以進行手動自定義設置和個性化聲音設置,同時也支持索尼的360臨場音效。此外,你還可以在「Clear Bass」裏對低頻進行微調,得到更深的低通範圍。

總之,在App裏你可以獲得更多的聲音玩法。這裏順便也把我自己比較喜歡的自定義均衡器設置分享給大家(如下圖),感興趣的小夥伴可以試試聽感。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

音質部分總結來說,ULT WEAR除了在重低音效果上讓我找回了初聽搖滾樂時的興奮和酣暢,在人聲、樂器等聲音細節上也都有着不俗的表現,而並不是一味的用低音「轟炸」你的大腦。在我看來,這也正是ULT WEAR這款耳機在聽感上帶給我驚喜的主要原因。

降噪體驗:自動檢測,智能切換

其他方面,像是降噪效果和通透模式,我覺得ULT WEAR與比它定位更高的1000X旗艦系列在使用體驗上來說不相上下。平時上下班通勤戴上這款耳機,在地鐵車廂裏我基本聽不到任何噪音——降噪模式一開,全世界都得給我耳機裏的音樂讓道。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

自適應聲音控制也是標配,而且我習慣開啟此模式:耳機會檢測我的動作狀態(走路或跑步/靜止狀態/乘坐交通工具),並自動切換聲音設置(降噪級別或環境音級別)。例如我從家出門坐地鐵到公司這一路,耳機會自動在不同程度的降噪和通透模式之間切換,這點還是挺方便的。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

耳機在開啟降噪模式下可以使用大約30小時,關閉降噪則能讓電池續航提升至50小時左右。至少對我來說,日常通勤和長途差旅都不會有充電焦慮。

雙設備連接:穩定無延遲

另一個讓我覺得很方便的是雙設備連接,因為工作需要,我的耳機每天都需要在電腦和手機上頻繁切換。雖然這個功能在藍牙耳機上已經很普遍了,但是各家的產品體驗卻參差不齊,有些甚至延遲非常高。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

ULT WEAR在這方面體驗優化得不錯,除了可以保持在兩台設備上穩定連接,當我暫停一台設備並在另一台設備上播放內容時,耳機的音頻銜接幾乎感受不到延遲;而當我的手機有來電時,耳機又會自動識別到手機,我只需輕觸一下耳機的觸控區域即可接聽電話,整個過程非常流暢,幾乎不需要等待的時間。對於像我一樣平時在工作中需要在兩台設備間頻繁切換的用戶,不用擔心ULT WEAR拖你的後腿。

佩戴&操作體驗:舒適、便捷

最後聊一聊ULT WEAR的佩戴和操作體驗。首先從佩戴舒適度上來說,ULT WEAR我可以給到好評。第一點就是其輕量化的設計,耳機淨重約250g,在同級別頭戴式降噪耳機中應該也算是一位輕量級選手了。另外,可摺疊的設計這一次也在ULT WEAR上回歸了,摺疊後收納更方便(不過平時把耳機帶出去,不用的時候我還是更習慣把它掛在脖子上)。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

然後就是ULT WEAR的耳罩很舒服,除了能將我的耳朵全部包裹起來,耳罩的內部空間也很大,不會讓我剛戴一會就覺得悶熱不透氣。這也是為什麼即便現在是夏天,我也願意把它帶出門。

Sony ULT WEAR音質表現令人驚艷。(中關村在線提供)

接下來,這款耳機在操作上基本延續了旗艦1000X系列上的邏輯,觸控手勢都集成在了右側耳罩上:左右/上下滑動、雙擊/三擊/長按這些手勢對我來說都已經很熟悉了,上手沒有任何難度。另外就是手勢觸控的靈敏度很高,而像是滑動和敲擊等不同的手勢,耳機裏的提示音也不同,這些小細節在我看來也提升了它的操作體驗。

總結:

這次體驗下來,ULT WEAR最讓我驚喜的還是它的音質表現——在用重低音持續「轟炸」我的同時,並沒有丟掉更多的細節和具有感染力的人聲,並且賦予了音樂更鮮活的表現力。而在智能降噪、通透模式、雙設備連接以及佩戴舒適度等方面,ULT WEAR的表現也都可以用一個「穩」字來形容。如果你是「低音黨」,或者更偏愛嘻哈/R&B、硬搖滾、重金屬等音樂風格,ULT WEAR這款耳機值得一試。

延伸閱讀:手機屏幕參數眾多 除低藍光技術外還有這些 講究護眼的你這樣選(點擊連結看全文)

+ 16

延伸閱讀:畫質與性能兼得 Canon、Sony 、Nikon全片幅微單相機輕鬆掌握(點擊連結看全文)

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】