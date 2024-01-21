Ai Pin之後又一款AI設備　支援USB C和SIM　網民：為何不用手機？

又一款便攜 AI 設備出現了。



在近日舉辦的 CES 2024 展上，基於大型行為模型（Large Action Model, LAM）研發下一代操作系統的 AI 公司 Rabbit 推出了一款手掌大小的 AI 智能設備 —Rabbit R1，售價 199 美元。該公司創始人兼 CEO 為渡鴉科技創始人呂騁。

R1 是一個完全獨立的設備，主要通過自然語言進行驅動。小小設備五臟俱全，觸摸屏、按鈕、滾輪、麥克風、揚聲器、360 度全景攝像頭，支持藍牙和 Wi-Fi，還支持 USB-C+SIM 卡槽。

你可以向 R1 進行提問，通過按下對話按鈕，500 毫秒內就能得到響應，無需任何喚醒方式：

回答過程還帶字幕：

聯網使用也不在話下，當問到可口可樂的股價是多少，R1 也會聯網查詢：

當用戶詢問電影中《奧本海默》的演員是誰時，R1 不但能夠準確的給出答案，還能簡要的概括電影的主要內容：

此外，該研究還發布了一個名為 Rabbit Hole 的門戶網站，用戶可以登錄不同的服務為 R1 解鎖功能。

Rabbit 沒有構建 API 讓開發者來支持 R1，而是選擇了讓 R1 適應現有的應用程序。他們開發了 Rabbit OS 系統，讓用戶可以通過 Rabbit Hole 門戶網站直接通向應用程序。在 Rabbit Hole 的門戶網站上點擊訪問 Uber、Spotify、Doordash 等程序的鏈接。點擊鏈接，之後的操作就和在一個新設備上登錄 App 類似。登錄成功後，Rabbit OS 就能代表你來執行操作。

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相比手機，在 R1 用 Spotify 聽歌有新功能：它不僅能查詢歌曲，查詢歌詞的作者，甚至還能知道有哪隻樂隊採樣了這首歌。

不用在評論區尋覓「知音」，R1 就能陪你聊聽歌的感受。

點外賣也將有新體驗，不需要手動輸入一長串地址，也不需要一項一項地選擇「多冰、少冰還是去冰」，只需動動嘴，外賣小哥就已經接單了。

像策劃旅行這種要用到多款 App 的活動，現在只需要向它完整地提出需求，機票、景區的門票、路線導航、具體的行程安排，R1 都能一站式搞定。如果覺得行程安排太「特種兵」，向它提需求還能變成休閒遊。

Rabbit 為 R1 內置了翻譯系統，它將自動檢測環境中的語言，並提供雙向翻譯，消除人與人之間最後的溝通障礙。

同時一個基於計算機視覺技術的內置攝像頭為它提供了視力，R1 可以分析周圍的環境並實時行動。給它看路邊的海報，它可以根據圖片識別出，海報中的主人公是著名金曲《你被騙了》（Never gonna give you up）的演唱者。

不知道該吃點什麼，給 R1 看看冰箱裏的庫存，它能識別出所有食材，併為你提供一份附有詳細做法的減脂餐。

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辦公場景中，R1 也能發光發熱，給它看一眼 excel，從此告別 Vlookup 函數，R1 將匹配表格中的各項，並將彙總版發送到你的郵箱。也可以回覆這封郵件指導 R1 完成更多任務，在設備之外享受 R1 的服務。

有些 R1 能做到的事，手機目前還做不到。因為每個手機在出廠時各項功能都已相對固定，但「教學模式」讓你無論擁有怎樣的技術背景，都可以教 R1 學習無限的新功能。

在「教學模式」中，向 R1 展示如何用圖片和文字提示詞讓 Midjourney 生成圖片，再提醒它注意一些問題，例如不只可以輸入例子中的圖片提示，可以是任何圖片。很快，Midjourney 功能現已加入 R1 的全家桶。

網友熱議：方向對了 or 意義不大？

如果已經擁有智能手機，為什麼還需要一台 R1 這樣的新設備？

呂騁在發布會中表示，R1 的目標並不是取代手機，基於應用程序的手機已有 15 年的歷史，而新一代的原生 AI 設備才剛展露頭角，R1 只是新一代的新設備。

這個手掌大小的 AI 智能設備讓一些人非常看好，直呼迎來了「AI 時代的 iPhone 時刻」。

這位網友認為 Rabbit R1 解決了我們沒意識到但需要解決的問題，解決了普通用戶必須按按鍵的問題。作為物理設備，Rabbit R1 讓我們沒有必要攜帶尺寸更大的智能手機，而且便宜的多。

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有人認為雖然方向對了，但目前並不清楚 Rabbit R1 究竟能為哪類人群解決哪些問題。它展示出的大部分功能正是我們對 ChatGPT 這類 App 的期望。因此，App 的 UI 做得好會帶來更方便的用戶體驗。

還有人承認開發這種能放進口袋的更小設備是非常有趣的想法，但這樣的界面和核心功能未來是否能被更廣泛地使用仍然未知，顯然 Rabbit R1 並不是即將到來的遊戲規則改變者。

一旦蘋果將類 ChatGPT 的大語言模型集成進語音助手 Siri，並與 iOS 原生集成，則 Rabbit R1 就沒有存在的意義了。

更有人調侃，看來老羅的 TNT 出早了。

Rabbit R1 相當於一個整合了很多功能的便攜式語音 AI，未來手機 APP 完全可以滿足。所以，為啥要多買一個這樣的設備呢？

再者說，如果手機廠商未來在系統中集成了這種「通過語音指令控制應用程序和進程」的功能，那 Rabbit R1 同樣沒有存在的必要了。

Rabbit 並不是第一個用 AI 大模型加持可穿戴設備的踐行者。去年 11 月，Humane 推出了 Ai Pin，宣稱是「iphone 的替代品」。這款售價 699 美元（約為人民幣 5009 元）的產品內置了 OpenAI 的 GPT 模型。除了觸摸板，你還可以通過它投影在手中的畫面與它互動，動一動手指，就能切換音樂，聯網搜索。

（機器之能提供）

還未正式發布，Ai Pin 就被《時代》雜誌評為「2023 年最佳發明之一，獲得了來自 Sam Altman，Salesforce 和微軟等硅谷巨頭超過 2 億美元的投資。

Ai Pin 將於今年 3 月開始發貨，但產品還沒送到用戶手上，就已有消息人士透露，Humane 在本周解僱了 4% 的員工，創始人首席技術官也將離開。

你覺得 Rabbit R1 這種形態的掌上 AI 智能設備代表了未來的發展趨勢，還是一種設計層面的多此一舉呢？

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】