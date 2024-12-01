微軟解放FAT32格式化容量限制提高至2TB　但exFAT可能才是好選擇

8月16日，微軟推送了Windows 11 Build 27686預覽版更新，除了全新的Windows Sandbox Client預覽版外，在格式化命令從命令行格式化磁盤時，FAT32的大小限制也從32GB提高到了2TB，這意味着現在即使是2TB的USB手指或移動硬碟，也可以使用FAT32格式。



微軟終於讓FAT32格式支援到2TB。（microsoft）

FAT32是1995年隨Windows 95 OSR2一同發布的文件系統，它繼承了FAT16的優點，並解決了後者單個分區大小不超過2GB的問題。理論上FAT32支持的存儲容量可以達到16TB，但Windows系統之前將其限制在32GB，這主要是其原理上的缺陷。

+ 25

一方面，FAT32幾乎都用在USB手指、存儲卡等移動存儲設備（硬碟從Windows NT後開始逐步普及NTFS），而早期這些移動存儲設備容量普遍偏小，如果默認的簇偏大就會造成磁盤空間的浪費，即使小到幾個字節的超微型程序，也會佔用完整的32KB存儲空間，所以微軟才做出如此的限制。

FAT32格式，局限性很大（中關村在線提供）

除此之外，FAT32在原理方面的缺陷，還容易產生嚴重的文件碎片，從而影響讀寫速度，這也是Windows 95/98操作系統內置磁盤碎片清理的原因。不過，FAT32無法處理超過4GB的單個文件，這對於高清視頻、大型數據庫或虛擬機鏡像等應用場景來說是致命的。

雖然NTFS克服了上述的問題，同時還擁有極高的安全性，但基本僅限於Windows系統使用，其他的操作系統例如macOS、Linux等無法直接讀寫，而數碼相機、智能手機和平板電腦也不支持，因此FAT32依然是移動設備最常用的文件系統。

檔案文件超過4GB便不支援（中關村在線提供）

為了解決FAT32存在的問題並適應日益增長的數據存儲需求，微軟於2006年推出了exFAT（Extended File Allocation Table），但直到近些年才被發揚光大，例如一部1080P的藍光電影普遍超過10GB，這時候除了NTFS，可用的磁盤格式也只能是exFAT了。

exFAT保持了與多種操作系統的良好兼容性，尤其是在日常生活中，移動硬碟、USB手指和存儲卡等經常會遇到需要跨越不同平台進行數據交換的情況，而exFAT憑藉其出色的跨平台兼容性和高效穩定的特性，成為了許多用戶的首選，幾乎所有的操作系統和設備都能完美支持。

exFAT兼容性更強（中關村在線提供）

更重要的是，exFAT可以支持的最大卷尺寸幾乎是無限的，即使是多TB級別的硬碟也能被有效利用，而且不受限於4GB的天花板，用戶可以輕鬆地傳輸任何大小的媒體文件或其他類型的大文件。同時，更先進的算法極大減少了磁盤碎片產生的可能性，提升了整體效率。

FAT32曾經是許多人記憶中不可或缺的一部分，但畢竟廉頗老矣，即使分區限制提升到了2TB也無法有效滿足需求，一方面是單個多媒體文件早已超過4GB，另一方面移動固態硬碟的容量也已經達到了8TB，因此exFAT格式才是跨系統、跨平台移動存儲的唯一選擇。

延伸閱讀：Windows內置專業級相片編輯功能 AI一鍵去背 輕鬆跳過複雜操作（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】