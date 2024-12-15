微軟小畫家與記事本升級　探索全新一鍵「AI生成」繪圖與寫作功能

相比 Adobe Photoshop 繪圖軟體工具的豐富功能，經典程式小畫家較為陽春、簡單，不過微軟宣布，要讓小畫家具備更多AI功能。



相比 Adobe Photoshop 繪圖軟體工具的豐富功能，微軟（Microsoft）推出的經典程式小畫家較為陽春、簡單，不過40年後的現在，小畫家將迎來強大的AI升級功能。

小畫家（Windows Insiders）

根據微軟Blog，以今年稍早在Copilot+ PC推出的Cocreator AI 圖像生成工具為基礎，小畫家即將擁有一系列AI更新，連同記事本也將具備AI功能，目前已在Canary和Dev測試頻道的Windows Insiders預覽體驗成員釋出。

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小畫家化身AI創作工具：生成填充、生成擦除

在最新的小畫家更新中，微軟引入了兩項AI功能：生成填充（Generative Fill）和生成擦除（Generative Erase）。

生成填充結合文字提示和參考草稿生成圖像，用戶只需簡單描述想要添加的文字內容，AI就會自動生成符合該藝術風格的圖像。

首先，用戶可以在畫布上，透過選取工具畫出形狀，或指定圖像的特定區域，接著在彈出的選單中選擇「產生填充」對話框，輸入想要添加的內容描述，最後按下「建立」即可生成。如果生成的圖像不符合預期，按下「重試」就能隨時進行調整或重新生成。

「生成填充」功能中，可以選取特定區域生成圖像，例如在一片草地中生成城堡圖樣。（微軟Blog）

至於生成擦除能夠透過橡皮擦工具，擦除畫布上不需要的物件。用戶選擇畫布上要刪除的區域，AI會自動填補剩下的空白空間。

「生成擦除」功能，可以選擇欲刪除的區域，AI會填補所選空間。 （微軟Blog）

記事本新功能：AI改寫，可生成三種不同版本

除了小畫家的重大更新，記事本也更新了全新的「改寫」（Rewrite）AI功能。

用戶可以針對選定的文字進行重寫，根據需喜好和求調整語氣、縮短段落和內容長度，記事本將生成三個不同的版本提供選擇，也會保留原本版本，進而滿足不同的寫作需求。

微軟記事本Rewrite（微軟Blog）

香港、台灣用戶何時能使用新AI功能？

根據微軟官網，小畫家與記事本AI功能目前已開放支援美國、法國、英國、加拿大、義大利和德國等地的Windows 11用戶。

台灣用戶則可以透過訂閱Microsoft 365 個人版、家庭版或 Copilot Pro中的AI積分額度來進行使用。

需要注意的是，「生成填充」僅適用於搭載 Snapdragon 的 Copilot+ PC，且需要將小畫家更新到最新版本，並登入微軟帳號才可使用；「生成擦除」則支援所有Windows 11的用戶。

延伸閱讀：AI繪圖逆天了 透過細節、畫質與邏輯 你能破解Real or Not?（點擊連結看全文）

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