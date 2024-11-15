iPhone 17 Air出現開發失敗危機？超薄設計面臨瓶頸原因居然在這
撰文：中關村在線
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據傳蘋果即將推出的iPhone 17 Air手機可能面臨開發失敗的風險。這款傳聞中史上最薄的手機，未能達到約6mm的超薄厚度，成為此次開發失敗的重要原因。
據悉，蘋果原本計劃通過使用全新材料來提高電池密度，並實現機身厚度約為6mm的目標。
然而，由於電池開發方面的挫折，iPhone 17 Air不得不用其他替代材料的電池。這導致其無法在保證良好續航能力的同時，實現此前設定的機身厚度目標。
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目前最薄的iPhone是iPhone 6，其厚度為6.9mm。若能成功將機身厚度降至低於該值，則iPhone 17 Air將成為史上最薄的 iPhone產品之一。
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