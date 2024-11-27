HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師　藍寶石黃金款盡顯奢華

華為Mate品牌盛典上，華為正式推出了HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師智能手錶，售價定為23999元（人民幣）。



HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師（huawei）

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師智能手錶的表圈採用了純度高達99.999%的藍寶石水晶，經過長達百餘天、超過70道精細工序的精心打磨，呈現出極高的透明度和硬度，同時賦予了手表無與倫比的光澤與質感。

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此外，表圈還巧妙地嵌入了六段18K黃金條，使得整個手錶更加璀璨奪目，彰顯出非凡的氣質。

在材質選擇上，華為同樣毫不妥協，表體使用了超堅固的非晶鋯合金製造，而錶帶則採用了航天級鈦合金材質，兩者相結合既保證了手表的耐用性，又提升了佩戴舒適度。

這些優質材料的應用，讓HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大師成為了一款集美觀與實用於一體的傑作。

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