Samsung Galaxy Fold 摺芒爆裂首批機有缺陷？多圖看螢幕損壞狀況

手機界近期最大的話題必數全螢幕摺機，而掀起其波浪的 Samsung Galaxy Fold 即將推出市面，不少人也期待著可內摺螢幕的 Samsung Galaxy Fold 實際使用的感覺如何。不過，就在手機推出前，網絡上出現很多外國用家的評測報告，指手機螢幕因內摺出現各種問題，甚至出現螢幕裂開的情況。

各種爆芒問題

現時在網上出現的 Samsung Galaxy Fold 報告，大多集中在螢幕上。其中一位用家指出，他只是正常使用 Galaxy Fold 的內摺螢幕，最多也只是在背面貼上手機萬能貼（把手機穩定在平面上的膠貼）。經過數次的開闔後，發現螢幕上近鉸位的位置，有一凸起的地方。機主稱他沒有到過海灘等有會沙石的地方，只如常地放在衣袋內，能夠想到的問題就是自己貼上的手機萬能貼或鉸鏈自行損壞而掉落的散片，掉到摺疊的裂縫內造成螢幕凸起。如果真的是這兩個原因導致以上問題出現，那 Galaxy Fold 連基本使用也出現問題，根本沒有可能要求使用者只可把電話放到連塵粒也沒有的地方吧。

使用者報告出現的各種爆芒情況：

+ 10 + 9 + 8

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 2019年4月17日

官方測試不足？

Galaxy Fold 公布後，Samsung 在網上發佈了一段 Galaxy Fold內摺螢幕的測試片，指使用多部測試機進行 20 萬次對摺和打開的動作，機身也沒有出現問題。20 萬次這個開闔次數，按其預計是用家 5 年的使用次數，應足夠支援長時間使用，那為什麼會出現大量的損壞報告呢？

螢幕上的原裝膠貼累事？

一般買新電話時，電話上都會有一張臨時的保護貼，應該九成九的用家都會把其撕掉，及後自行貼上保護貼（或不使用），撕掉隨上的臨時保護貼已算是打開新手機時必做的一步。但你又怎會知道，這道理不能應用在 Galaxy Fold 上。原來買入 Galaxy Fold 時，機上會有一張警告膠片，提示用家不能撕掉機上的「特殊保護貼」（Special protective layer），並指出撕掉或使用任何保護貼和貼紙，都有機會對手機造成傷害。看到這裡，可能有不少人都和筆者一樣充滿疑問，為什麼保護貼不能保護之餘，反而會造成傷害。這可能是內摺螢幕的距離太近導致問題出現，如果再加上保護貼增加厚度，即等同為內摺加上壓力，那久而久之會對螢幕出現損害也不足為奇。不過，現時的問題很多都是用家撕掉「特殊保護貼」所致，有機會是本身的螢幕太薄太軟，如沒有「特殊保護貼」就容易因內摺壓壞，那豈不是用或不用保護貼都會出現問題？

手機包裝內有一個警告，指出撕掉「特殊保護貼」或使用任何其他保護貼和貼紙，都有機會對手機造成傷害。不過也有人表示，沒有在包裝內看到過個警告（Twitter @askdes圖片）

Samsung：如期出貨

正如第一個使用者報告，塵粒有機會由鉸鏈進入螢幕內部，或鉸鏈本身存在設計上的問題，開闔時有機會令零件凸出，造成螢幕損壞。不論是那一個原因，都是手機設計的問題所致，嚴重影響用家的日常使用。Samsung 在截稿前正式回應報告，表示會徹底地檢查手機，以確定問題的起因。據華爾街日報消息指，就算有這麼多負面的評測報告，也沒有影響 Samsung 在 4 月 26 日正式推出 Galaxy Fold 的安排。繼 Galaxy Note 7 後，又再出現嚴重的設計問題，如 Samsung 今次沒有妥善處理的話，使用者再次失去的信心就很難重新拾回。現時手機業的競爭越來越大，其他全螢幕摺機也將接踵而來，能否成為這路線的領跑者，Samsung今次的處理真的要小心謹慎。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁