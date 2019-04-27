iPhone XI 最新規格曝光！三鏡頭已成定局　說好的 USB-C 呢？

iPhone XI（iPhone 11）的消息不斷，而且早前流出的三鏡頭傳言更被多次引證，近日又有知名 Apple 新產品的爆料者公開了 iPhone XI 的外觀，以及基本規格。同樣地他才指 iPhone XI 會是三鏡頭設計，看來這個「核突」的造型已經是針在板上了。

三鏡頭確定？

今次的消息來源是由 Onleaks 傳出，並聯合 CashKaro 共同合作繪製出 iPhone XI 的 CAD 設計圖和 360 度影片。首先，在 CAD 渲染圖明顯見到的就是那流傳已久的三鏡頭。和坊間所說的三角形排列一樣，三鏡頭將會放在左上角位置。從圖片看來，新的三鏡頭也會稍微比機背突出，在追求相機功能上的進步時，要把鏡頭和機背保持在同一高度，技術仍未能做到。

靜音鍵不再是上下開關，形狀和舊款 iPad mini 和 iPad Air 相似（@OnLeaks x CashKare.com圖片）

機背的突破

正如上段討論鏡頭和機背的問題，消息指 Apple 為了解決高度不均勻，使用了一體式的平滑玻璃背板，將完全涵蓋突起的三鏡頭。不像 iPhone XS 使用鏡頭和機背分離設計，鏡頭的方形模的邊緣會更加平滑圓潤，看上去比較自然。

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硬件大更新前 置鏡1200萬像素

OnLeaks 也從供應鏈中得知，iPhone XI 螢幕尺寸會維持 5.8 吋，與 iPhone XS 相同。不過，尺寸為 143.9mm x 71.4mm x 7.8mm，對比 iPhone XS 的 143.6mm x 70.9mm x 7.7mm 略有不同，機身也有稍微厚 0.1 mm，M字額瀏海部分也會縮小一點。另外，有指前置相機會由原本的 700 萬像素升級至 1200 萬，而且探用廣角鏡，令自拍更完美。不過先前流傳會使用 USB-C 充電則未明朗，在圖片中看來 iPhone XI 會保留使用 Lightning。據悉電池容量有望提高到 至 4000 mAh，比現在有 2658 mAh 有所提升。

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