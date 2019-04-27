【DAYS GONE】往日不再攻略　全槍械武器資料圖鑑

遊戲動漫
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【DAYS GONE】往日不再最主要的武器當然是槍械，無論是打埋伏營地或者是暴走潮都很有用。不過要永久地取得槍械，需要從任務完成度報酬或從商店購入取得。以下就提供全部的資料，要注意同一把武器是會出現不同規格，能力值都有不同：

從溫泉營地購入（點擊觀看詳細資料）：

當中 US556、SMP9、MG45 在購買後可進行彈匣升級

+7
+6
+5

從鐵漢營地購入（點擊觀看詳細資料）：

當中解放者、SMP 9、TALON 7在購買後可進行彈匣升級

+5
+4
+3

從巫師島購入（點擊觀看詳細資料）：

當中亂境巨獸、殲滅者、RPD、.50 BFG在購買後可進行彈匣升級

+6
+5
+4

從任務完成度取得（點擊觀看詳細資料）：

當中SMP9、IDF PUP、MG55隨著完成度有彈匣升級

+6
+5
+4
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