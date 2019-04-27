【DAYS GONE】往日不再攻略　全槍械武器資料圖鑑

【DAYS GONE】往日不再最主要的武器當然是槍械，無論是打埋伏營地或者是暴走潮都很有用。不過要永久地取得槍械，需要從任務完成度報酬或從商店購入取得。以下就提供全部的資料，要注意同一把武器是會出現不同規格，能力值都有不同：

從溫泉營地購入（點擊觀看詳細資料）：

當中 US556、SMP9、MG45 在購買後可進行彈匣升級

+ 7 + 6 + 5

從鐵漢營地購入（點擊觀看詳細資料）：

當中解放者、SMP 9、TALON 7在購買後可進行彈匣升級

+ 5 + 4 + 3

從巫師島購入（點擊觀看詳細資料）：

當中亂境巨獸、殲滅者、RPD、.50 BFG在購買後可進行彈匣升級

+ 6 + 5 + 4

從任務完成度取得（點擊觀看詳細資料）：

當中SMP9、IDF PUP、MG55隨著完成度有彈匣升級

+ 6 + 5 + 4

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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