【DAYS GONE往日不再．攻略】全技能解構及好用推介

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【DAYS GONE】往日不再的技能分為近身、遠程、求生3大類別，再細分5階級每階3個，總數共45個技能。隨著每點同類的兩個技能點便可解鎖下一階技能，機制簡單明確，而大部份的技能更是極之實用及有明顯的效果。不想學錯的話，以下同大家提供心得：

近身技能（按圖觀看詳細資料及推薦度）：

+11
+10
+9

遠程技能（按圖觀看詳細資料及推薦度）：

+11
+10
+9

求生技能（按圖觀看詳細資料及推薦度）：

+11
+10
+9

初期建議學習順序：
強力打手（近身）＞火力壓制（遠程）＞耳聽八方（求生）

中後期大幅變強關鍵技能：
滾滾樂、全壘打、擴大需求、一彈二鳥、獨挑大樑、意氣風發

因為技能最終都能夠完全學齊的關係，所以可在最後才補回一些二三線的技能

【DAYS GONE往日不再．攻略】槍械武器系統解構及推薦組合
DAYS GONE / 往日不再 PS4　60小時爆機無劇透評測
【DAYS GONE 往日不再．攻略】新手上路10大貼士心得
PS4【DAYS GONE】往日不再　初期1小時實機 GAMEPLAY 影片
《女神異聞錄5 Royal》日本發售日及遊戲最新情報公開！
人氣動作 RPG《伊蘇》新作 9月26日推出確定
《東方Project》同人遊戲《秘封望遠鏡》將推出Switch版移植！
任天堂《Giga Wrecker ALT》2D動作遊戲移植版發售日決定
《Fortnite》、《復仇者聯盟》新一波合作活動即日登場
Nintendo Switch 香港官方商店終於上架　比海外 Store 有咩優勢
第一視動作冒險《Chernobylite》PS4／Xbox One家機版正式公開
《超時空之鑰》相隔14年！最新原聲光碟7月10日推出
《Phoenix Point》開發團隊獲投資近225萬美金
Avengers不止endgame更有真GAME　細數復仇者經典好玩遊戲
【Cuphead攻略 Switch】茶杯頭好難玩？ 6個貼士助你克服難關！
史上十大最好賣遊戲！孖寶兄弟得第七 PUBG第五　第一名居然是
網傳中國禁遊戲抽蛋、打鬥有液體流出相關新指引　可能係假新聞？

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b
武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！
立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。