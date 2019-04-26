【DAYS GONE往日不再．攻略】全技能解構及好用推介

【DAYS GONE】往日不再的技能分為近身、遠程、求生3大類別，再細分5階級每階3個，總數共45個技能。隨著每點同類的兩個技能點便可解鎖下一階技能，機制簡單明確，而大部份的技能更是極之實用及有明顯的效果。不想學錯的話，以下同大家提供心得：

近身技能（按圖觀看詳細資料及推薦度）：

+ 11 + 10 + 9

遠程技能（按圖觀看詳細資料及推薦度）：

+ 11 + 10 + 9

求生技能（按圖觀看詳細資料及推薦度）：

+ 11 + 10 + 9

初期建議學習順序：

強力打手（近身）＞火力壓制（遠程）＞耳聽八方（求生）

中後期大幅變強關鍵技能：

滾滾樂、全壘打、擴大需求、一彈二鳥、獨挑大樑、意氣風發

因為技能最終都能夠完全學齊的關係，所以可在最後才補回一些二三線的技能

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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