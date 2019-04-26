【DAYS GONE往日不再．攻略】槍械武器系統解構及推薦組合

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

要在《DAYS GONE 往日不再》喪屍世界生還，武器當然是最重要。遊戲初時的槍械非常弱，當想在營地買新武器時，又要該營地的貨幣及升級信賴度等級，令人不知如何選擇。以下就提供一些武器指引及心得：

主要/隨身/特殊的11類武器

《DAYS GONE 往日不再》的槍械武器分為「主要」、「隨身」及「特殊」三大類，而各類別又再細分不同用途的槍，每類別都各自計算彈藥。要留意每把武器都有5階的規格等級，例如同一把「小型短管散彈槍」在不同營地會出現「垃圾規格」、「一般規格」及「軍用規格」，能力值差異極大，最理想的當然是拿到最高階的「特種部隊規格」。

「主要」類包括了來福槍(步槍)、散彈槍、衝鋒槍、突擊步槍
「隨身」類包括手槍、左輪手槍、隨身衝鋒槍、隨身散彈槍
「特殊」類包括十字弓、狙擊槍、機槍

武器的類別有時沒有寫明，但觀看其射擊速度、傷害可大概知道

置物櫃可以讓你換武器，但要留意只有已購買或已從任務解鎖取得的武器，野外拾取的武器不會收藏

部份好用武器推介:

初期：MWS/M14/小型短管散彈槍/浪跡者十字弓
中期：M50衝鋒槍/SMP9/小型短管散彈槍/SSR/浪跡者十字弓
後期：IDF PUP/SMP9/.50 BFG/MG55/浪跡者十字弓

安靜解決敵人：

遊戲中除了散彈槍之外，主要/隨身/特殊的槍械都可安裝滅音器，在滅音器耐久度用光之前能寧靜的射擊，減少被敵人發現或引來其他喪屍的機會。雖然連射型的槍也能安裝，不過因為連射的關係，使用時會比步槍/狙擊槍更快用光滅音器耐久度。至於十字弓本身也屬靜音類別。

十字弓安靜之餘弓箭又有多用途，喜愛的話可以一直用到尾

應對一般戰鬥/埋伏營地建議：

主要：來福槍/突擊步槍
隨身：隨身散彈槍
特殊：自由

步槍類的主要武器準確度極高，有利於中距離的人對人槍戰，配合「專注」能很輕鬆的清場。隨身散彈槍在駕車時應付狼群極方便，等牠們撲上時一發就可解決，而一旦有掠奪者或喪屍走近亦能發揮其高攻擊力。特殊武器方面選擇自由，想十字弓/狙擊槍安靜殺敵、或想拿機槍掃敵亦可。

駕車時隨身散彈槍非常好用

應對暴走潮建議：

主要：衝鋒槍/突擊步槍
隨身：隨身衝鋒槍
特殊：機槍

初期想順利應付暴走潮，汽油彈、引誘裝置、炸彈陷阱、場境爆炸物等比槍械更重要。不過當中期學到技能，例如「火力壓制」、「一彈二鳥」、「擴大需求」時，其實可單純用槍械解決規模小~中的暴走潮。此時全身連射類武器就可派上用場。

槍械夠強甚至可直入喪屍洞開拖

應對高階兵種：

主要：自由
隨身：自由
特殊：狙擊槍

在遊戲中後期，除了喪屍外人類的高階兵種將會變多，其裝甲及火力難以硬撞，而且無法一下爆頭打死。這時狙擊槍是非常有用，只需瞄準敵人後開專注打頭，在其頭盔飛出的時間立即補第二槍，便可快速解決高階兵種。當然要連射兩發狙擊槍，也需要有足夠的專注值。

高階兵種可用狙擊槍，開專注慢動作對付

【DAYS GONE往日不再．攻略】槍械武器系統解構及推薦組合
DAYS GONE / 往日不再 PS4　60小時爆機無劇透評測
【DAYS GONE 往日不再．攻略】新手上路10大貼士心得
PS4【DAYS GONE】往日不再　初期1小時實機 GAMEPLAY 影片
《女神異聞錄5 Royal》日本發售日及遊戲最新情報公開！
人氣動作 RPG《伊蘇》新作 9月26日推出確定
《東方Project》同人遊戲《秘封望遠鏡》將推出Switch版移植！
任天堂《Giga Wrecker ALT》2D動作遊戲移植版發售日決定
《Fortnite》、《復仇者聯盟》新一波合作活動即日登場
Nintendo Switch 香港官方商店終於上架　比海外 Store 有咩優勢
第一視動作冒險《Chernobylite》PS4／Xbox One家機版正式公開
《超時空之鑰》相隔14年！最新原聲光碟7月10日推出
《Phoenix Point》開發團隊獲投資近225萬美金
Avengers不止endgame更有真GAME　細數復仇者經典好玩遊戲
【Cuphead攻略 Switch】茶杯頭好難玩？ 6個貼士助你克服難關！
史上十大最好賣遊戲！孖寶兄弟得第七 PUBG第五　第一名居然是
網傳中國禁遊戲抽蛋、打鬥有液體流出相關新指引　可能係假新聞？
Switch／STEAM《哆啦A夢牧場物語》繁中版　特別收錄內容公開

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b
武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！
立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。