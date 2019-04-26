【DAYS GONE往日不再．攻略】槍械武器系統解構及推薦組合

要在《DAYS GONE 往日不再》喪屍世界生還，武器當然是最重要。遊戲初時的槍械非常弱，當想在營地買新武器時，又要該營地的貨幣及升級信賴度等級，令人不知如何選擇。以下就提供一些武器指引及心得：

主要/隨身/特殊的11類武器

《DAYS GONE 往日不再》的槍械武器分為「主要」、「隨身」及「特殊」三大類，而各類別又再細分不同用途的槍，每類別都各自計算彈藥。要留意每把武器都有5階的規格等級，例如同一把「小型短管散彈槍」在不同營地會出現「垃圾規格」、「一般規格」及「軍用規格」，能力值差異極大，最理想的當然是拿到最高階的「特種部隊規格」。

「主要」類包括了來福槍(步槍)、散彈槍、衝鋒槍、突擊步槍

「隨身」類包括手槍、左輪手槍、隨身衝鋒槍、隨身散彈槍

「特殊」類包括十字弓、狙擊槍、機槍

武器的類別有時沒有寫明，但觀看其射擊速度、傷害可大概知道

置物櫃可以讓你換武器，但要留意只有已購買或已從任務解鎖取得的武器，野外拾取的武器不會收藏

部份好用武器推介:

初期：MWS/M14/小型短管散彈槍/浪跡者十字弓

中期：M50衝鋒槍/SMP9/小型短管散彈槍/SSR/浪跡者十字弓

後期：IDF PUP/SMP9/.50 BFG/MG55/浪跡者十字弓

安靜解決敵人：

遊戲中除了散彈槍之外，主要/隨身/特殊的槍械都可安裝滅音器，在滅音器耐久度用光之前能寧靜的射擊，減少被敵人發現或引來其他喪屍的機會。雖然連射型的槍也能安裝，不過因為連射的關係，使用時會比步槍/狙擊槍更快用光滅音器耐久度。至於十字弓本身也屬靜音類別。

十字弓安靜之餘弓箭又有多用途，喜愛的話可以一直用到尾

應對一般戰鬥/埋伏營地建議：

主要：來福槍/突擊步槍

隨身：隨身散彈槍

特殊：自由

步槍類的主要武器準確度極高，有利於中距離的人對人槍戰，配合「專注」能很輕鬆的清場。隨身散彈槍在駕車時應付狼群極方便，等牠們撲上時一發就可解決，而一旦有掠奪者或喪屍走近亦能發揮其高攻擊力。特殊武器方面選擇自由，想十字弓/狙擊槍安靜殺敵、或想拿機槍掃敵亦可。

駕車時隨身散彈槍非常好用

應對暴走潮建議：

主要：衝鋒槍/突擊步槍

隨身：隨身衝鋒槍

特殊：機槍

初期想順利應付暴走潮，汽油彈、引誘裝置、炸彈陷阱、場境爆炸物等比槍械更重要。不過當中期學到技能，例如「火力壓制」、「一彈二鳥」、「擴大需求」時，其實可單純用槍械解決規模小~中的暴走潮。此時全身連射類武器就可派上用場。

槍械夠強甚至可直入喪屍洞開拖

應對高階兵種：

主要：自由

隨身：自由

特殊：狙擊槍

在遊戲中後期，除了喪屍外人類的高階兵種將會變多，其裝甲及火力難以硬撞，而且無法一下爆頭打死。這時狙擊槍是非常有用，只需瞄準敵人後開專注打頭，在其頭盔飛出的時間立即補第二槍，便可快速解決高階兵種。當然要連射兩發狙擊槍，也需要有足夠的專注值。

高階兵種可用狙擊槍，開專注慢動作對付

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