【消委會】烹調錯誤易生致癌物質　薯仔蔬菜麵包吃得健康7大貼士

消委會在近日的測試中，發現很多食物經過高溫烹調後，都有可能產生基因致癌物和神經毒性物質——丙烯酰胺。不單是高卡高油的薯片、脆片，甚至日常烹調煮菜，若做法不當也會令食物產生致癌物質。自家下廚如何避免這情況發生？又有什麼較健康的脆口零食選擇？

食物中有丙烯酰胺？

事實上不少食物本身含有天然存在的還原糖（如葡萄糖和果糖）及氨基酸，在高溫下還原糖會產生美拉德反應（Maillard reaction）的化學反應，令食物外觀呈現啡色。而食物當中的一種氨基酸「天門冬酰胺」與還原糖也會產生化學反應，因此在高溫烹調下產生丙烯酰胺機會較高。

以高溫烹調方法如油炸、燒烤或烘焗都會產生致癌物和神經毒性物質 - 丙烯酰胺，故不太建議高溫方式煮食。（資料圖片）

事實上，有很多食物經過高溫烹調後，有可能產生丙烯酰胺。消委會以薯仔為例，指薯仔本身已有葡萄糖及氨基酸（天門冬酰胺/Asparagine），在高溫烹調下兩者便會產生化學作用，形成丙烯酰胺。不過，消委會就我們最常接觸和烹調的食材薯仔、麵包和蔬菜，提出6大建議，以減低丙烯酰胺的產生。

按圖看消委會7個烹煮及處理薯仔、麵包和蔬菜的建議：

+ 3 + 2

脆口零食自己動手做！

薯片、脆片等爽脆香口的食品當然吸引，但為了健康着想，除了不要過量進食外，其實還可以自己親手做，以達到低油低糖低鈉的效果。以下8款小食食譜做法簡單又較健康，下次想吃脆口零食時不妨一試！

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資料參考：消費者委員會