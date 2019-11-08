Microsoft Office手機App將整合Excel、Word及PowerPoint可製PDF

在Android手機和iPhone上用Microsoft Office不是夢。Microsoft發表Office手機版app，該應用程式整合了打工仔和學生哥日夜使用的核心生產力工具Excel、Word和PowerPoint，現已於Google Play及App Store推出公測版。

Microsoft首次把Office最核心的生產力工具Excel、Word和PowerPoint打包合一變成手機版app。打工仔幾十年來必學必用，原本分開三種的軟件檔案均可於此手機應用程式平台打開檢視和編寫，轉換處理和共享不同格式文件的過程或能變得流暢，簡化管理步驟。

「跟多個已安裝的應用程式相比，這樣做可以將所有Office文檔集中一起，減少在多個app之間切換的需要，亦大大減少使用手機空間量。」官方blog如此解釋道。Android及iOS公測版現已推出。

Office手機版讓用家檢視儲存在OneDrive雲端中或裝置上的最新文檔和推薦文檔，以公司的工作用Ｗindows帳戶便用程式時，還能透過搜尋功能查找公司內部同事共享的文檔。

另外亦可以Sticky Notes功能做手寫筆記。相信最方便打工仔與客戶和生意夥伴的是PDF支援，Office手機版支援利用照片或Office文檔製作PDF檔案，更可用手指觸控於PDF上簽署。用家又能選擇掃描QR碼來打開文件和鏈結，當然透過 OneDrive在手機和電腦之間傳輸文件，或立即同附近的移動裝置共享都無問題，算是一站式解決文書處理的需要。

不過老老實實，覺得Office手機版比較煞食的是「即影即有功能」，算是此app最實用之處，令死板的文書工作快捷完成。用家使用手機鏡頭拍攝，可輕鬆將一張或多張照片製成PDF檔案之餘，甚至可透過OCR文字識別技術把手寫文字變成可Word文檔，免卻在手機輸入大量文字的麻煩。同樣地，亦能將表格圖片轉換為Excel電子表格，以便用家減低輸入資料的錯誤，輕易處理數據。

Android跟iOS用家可試用MS Office手機app測試版，毋需預先登記。只是iOS用家需先安裝Testflight方可下載測試版，現時首輪Beta在公開第一日已滿額（上限為10,000人），有興趣朋友或要再等下輪。Android則繼續開放加入，等不切的iOS用家或可借使用Android的友人手機來體驗下吧。