Simply Mask抽籤今截止！99元50個4種顏色　登記須知免DQ

Simply Mask港產口罩將於今日（5月25日）中午12時至5月27日中午12時開放登記抽籤，每盒50個售99元，共有4種顏色。

是次登記至5月27日中午12時截止，之後會用內部抽籤程式決定發貨先後。Simply Mask強調今次不是鬥快，呼籲「千祈唔好喺下星期一（5月25日），大家喺Google form前面鬥快整冧咗個Server，大家一齊登記唔到就冇意思！」

Simply Mask口罩樣式：

+ 4 + 3 + 2

Simply Mask登記流程、送貨及付款方式：

+ 6 + 5 + 4

根據Simply Mask早前透露，今次會提供成人尺寸口罩，共有4種顏色可選，中童及嬰兒尺寸口罩則會於7月尾或8月初之前發售。

產品規格：

成人口罩

顏色：湖水綠、天藍色、紫色、粉紅色

*每盒50個，99元

Simply Mask表示，會以電話號碼作為個人身份認證，如果任何人士登記超過多1次，將會被取消購買資格。

(Simply Mask)

要注意的是，是次登記的Simply Mask暫未如期取得國際認證，但稱已找香港實驗室做口罩快速測試，反映Simply Mask口罩過濾率達98.2%；如有疑慮，可等待7月的國際認證報告再參加下一輪登記。

更多詳情：按此