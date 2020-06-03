AirPods Pro孖兄弟？中國Realme將推真無線耳機又同蘋果撞樣？

【向AirPods Pro致敬？】中國大陸品牌Realme（真我）以平價智慧型手機作賣點，在印度﹑中國和台灣迅速發展，早前推出了外形極像Apple AirPods的真無線藍牙耳機「Realme Buds Air」，共有3種配色選擇。根據外媒取得的專利設計圖，Realme未來會推出外形酷似Apple AirPods Pro的真無線藍牙耳機！是食髓知味乎？

中國大陸手機品牌Realme（真我）Realme在去年12月17日推出真無線藍牙耳機「Realme Buds Air」。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Realme又推出了Buds Air第二代「Buds Air Neo」，外形一樣極像AirPods。在黑、白、黃以外增設紅、綠兩種配色。Neo已於2020年5月25日上市（點擊放大圖片細睇詳情）：

Realme又推出了Buds Air第二代「Buds Air Neo」，外形一樣極像AirPods。（Twitter@@MadhavSheth1）

跟Neo同時推出的另一款Realme真無線藍牙耳機名為「Buds Q」，耳塞呈圓形設計，一樣提供黑、白、黃三色。Buds Q隨附10nm驅動器支援藍牙5.0，據稱可提供20小時電池壽命。耳機還通過IPX4防水認證，並置於卵石形充電盒，支援30W快速有線充電，定價129元人民幣。Buds Q據稱是法國設計師José Lévy手筆，不過其設計靈感被指來自Samsung Galaxy Buds。你認為兩者相似嗎？（點擊放大圖片細睇詳情）：

Samsung Galaxy Buds則提供黑、白、灰、黃四色選擇。外形一覽（點擊放大圖片細睇詳情）：

印度傳媒91mobiles在世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱WIPO）發現了三項Realme專利。其中一項專利用於未來一款真無線耳機。

一批圖像顯示Realme一款帶有矽膠耳膠的真無線耳機，設計棱角分明、具有一個比Realme Buds Air短的尾桿。如此設計幾乎跟AirPods Pro相同，這表示Realme的未來真無線耳機或提供某種形式的降噪功能（點擊放大圖片細睇詳情）：

Realme還同時申請了兩個真無線耳機充電盒的專利。由圖片可見，其中一款充電盒具有圓盤形設計。另一款則相對平坦較不圓潤，頗像AirPods Pro充電盒。兩款盒皆有LED指示燈，用於充電的USB Type-C接口和一個額外按鈕，該是用作藍牙配對。不排除它們亦支援無線充電（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：91mobiles