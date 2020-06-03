AirPods Pro孖兄弟？中國Realme將推真無線耳機又同蘋果撞樣？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【向AirPods Pro致敬？】中國大陸品牌Realme（真我）以平價智慧型手機作賣點，在印度﹑中國和台灣迅速發展，早前推出了外形極像Apple AirPods的真無線藍牙耳機「Realme Buds Air」，共有3種配色選擇。根據外媒取得的專利設計圖，Realme未來會推出外形酷似Apple AirPods Pro的真無線藍牙耳機！是食髓知味乎？

中國大陸手機品牌Realme（真我）Realme在去年12月17日推出真無線藍牙耳機「Realme Buds Air」。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+3
+2

必睇相關文章：AirPods出新色？大陸Realme推出真無線耳機外形撞樣！這是巧合？

Realme又推出了Buds Air第二代「Buds Air Neo」，外形一樣極像AirPods。在黑、白、黃以外增設紅、綠兩種配色。Neo已於2020年5月25日上市（點擊放大圖片細睇詳情）：

Realme又推出了Buds Air第二代「Buds Air Neo」，外形一樣極像AirPods。（Twitter@@MadhavSheth1）

跟Neo同時推出的另一款Realme真無線藍牙耳機名為「Buds Q」，耳塞呈圓形設計，一樣提供黑、白、黃三色。Buds Q隨附10nm驅動器支援藍牙5.0，據稱可提供20小時電池壽命。耳機還通過IPX4防水認證，並置於卵石形充電盒，支援30W快速有線充電，定價129元人民幣。Buds Q據稱是法國設計師José Lévy手筆，不過其設計靈感被指來自Samsung Galaxy Buds。你認為兩者相似嗎？（點擊放大圖片細睇詳情）：

Samsung Galaxy Buds則提供黑、白、灰、黃四色選擇。外形一覽（點擊放大圖片細睇詳情）：

印度傳媒91mobiles在世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱WIPO）發現了三項Realme專利。其中一項專利用於未來一款真無線耳機。

一批圖像顯示Realme一款帶有矽膠耳膠的真無線耳機，設計棱角分明、具有一個比Realme Buds Air短的尾桿。如此設計幾乎跟AirPods Pro相同，這表示Realme的未來真無線耳機或提供某種形式的降噪功能（點擊放大圖片細睇詳情）：

Realme還同時申請了兩個真無線耳機充電盒的專利。由圖片可見，其中一款充電盒具有圓盤形設計。另一款則相對平坦較不圓潤，頗像AirPods Pro充電盒。兩款盒皆有LED指示燈，用於充電的USB Type-C接口和一個額外按鈕，該是用作藍牙配對。不排除它們亦支援無線充電（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：91mobiles

AirPods出新色？大陸Realme推出真無線耳機外形撞樣！這是巧合？
SHURE AONIC系列新耳機試玩　傳統與創新混合單元同樣出色
OPPO Ace2 EVA 初號機聯乘5G 手機．仲有明日香手錶．綾波零耳機
iPhone 聽 MOOV 24bit 高清串流攻略 Fender AE1i 聽歌三神器套裝
AirPods Pro部份遷至越南組裝！Apple將生產線搬離中國分散風險？
Sony WH-CH710N 無線降噪藍牙耳筒35小時連播　在家工作隔音實用
【NUARL NT01A X hide】(G)I-DLE、PENTAGON日韓明星限定藍牙耳機
AirPods銷量倒退！iPhone 12傳奇招力谷？Airpods Studio改越南製
Noble Audio Sultan 試玩：香港限定版蘇丹王 王道靚聲感染力高
HTC U Ear 激似「黑魂」AirPods？審批文件流出揭示存在
AKG首款封閉式無線耳機K371-BT開箱評測　聲音表現出色性價比高
試玩 Campfire ARA／Solaris Andromeda 2020版 3款耳機各有驚喜
評測 Sennheiser Momentum True Wireless 2 真無線二代降噪耳機
跟郭富城用UE Live 舞台鑑聽耳機 UE Live to GO 首發優惠
政府派錢｜用虛擬銀行 ZA Bank 登記送多一千？想要優惠原來不易
AI搶走微軟80位新聞編輯飯碗　假新聞充斥網絡竟敢冇人類把關？
iOS 13.5現重大漏洞！蘋果急推iOS 13.5.1更新封Jailbreak
內地網傳微信監聽用戶聊天記錄引熱議　騰訊闢謠指「絕不會做」
iPhone八達通實測10大疑問解難：冇電點用？門禁／交津可否轉移
理的口罩今網上開賣！ASTM Level 3　登記購買方法＋4大須知免DQ
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。