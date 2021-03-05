豐澤開倉特賣場｜3步簡單登記入場！過百款手機/電腦/家電大減價

數碼生活
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豐澤開倉特賣場2021又來了，直擊現場有什麼抵玩數碼產品或電器！上年9月荃灣豐澤特賣場開倉時，包括iPhone、iPad、MacBook及不少家電等電子產品大減價，相當抵買。今年2021年又再次來了，今次同樣在荃灣豐澤特賣場開倉，為期3月6日至14日，而且同樣需要事先網上登記！

去年荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）時不時都會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。今次豐澤特賣場由3月6日至14日，只接受易賞錢會員登記入場購買（名額有限，沒有登記並不可以入場）。

上兩次有不少notebook、macbook等雹子產品超特價發售。（林勇攝）

👇👇今次3月6日-14日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

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登記入場連結：https://cutt.ly/el0GXpI

今次特賣場有什麼筍貨可搶？出稿時因為未去現場睇仍未得知，不過記者會在3月5日VIP日率先入場，期待3月5日下午更新現場有乜筍貨。

👇先回顧上次特賣場開售重點數碼產品👇

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電腦產品、相機及家電等產品

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相機

耳機

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其他電器

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