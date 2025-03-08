Gmail將棄用6位數簡訊驗證　改以QR Code上陣提升帳戶安全防詐騙

擁有25億Gmail用戶的Google在近日透露，Gmail 將以 QR Code 取代現有的6位數簡訊雙重驗證登入方式，提升帳戶安全性。



近年來，許多科技公司正逐步取消簡訊驗證（SMS）的身份驗證方法，擁有25億Gmail用戶的Google也在近日透露，Gmail 將以 QR Code 取代現有的6位數簡訊雙重驗證登入方式，提升帳戶安全性，避免網路釣魚和詐騙等安全風險。

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Google 表示，使用簡訊進行雙重驗證存在多項安全隱憂。 首先，簡訊驗證碼容易被攔截或盜用，讓不肖人士有機可乘。其次，簡訊驗證碼也常被詐騙集團用來網路釣魚，誘騙使用者提供驗證碼，進而盜取帳戶。 此外，簡訊驗證碼的安全性也取決於電信業者的資安措施，一旦電信業者遭受攻擊，使用者的帳戶安全也將受到威脅。

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在過去幾年，簡訊驗證也常常被犯罪分子非法利用，Google觀察到一種新型詐騙手法 「流量灌水」（Traffic pumping） ，或稱為「人工流量膨脹」、「收費詐騙」，也就是詐騙者控制大量電話號碼，誘使網路服務供應商（如Google）和電信業者向這些號碼發送大量簡訊，詐諞者能操縱簡訊流量，從每一條發送的簡訊牟取暴利。

手機掃QR Code更安全？Google指稱有效降低網路釣魚風險

相比簡訊驗證的安全漏洞，用戶只需使用手機相機掃描 QR Code，就能完成驗證，不需輸入任何驗證碼數字。Google 指出 QR Code的2大好處：

第一，從根本上杜絕分享驗證碼的過程，有效降低驗證碼被網路釣魚的風險

第二，大多數情況下，傳統的簡訊驗證依賴電信業者的安全性系統，QR Code能減少Google使用者對電信業者防範詐騙的依賴



Gmail發言人瑞奇德佛（Ross Richendrfer）向媒體表示：「就像透過使用密鑰之類的東西來取代密碼一樣，我們也希望不再使用發送簡訊進行身份驗證。」他補充，Google在未來幾個月將重新設計驗證電話號碼的方式，並預計在近期內正式推出 QR Code 驗證功能。

Google 並非唯一一家停止使用簡訊進行雙重驗證的公司。去年，Evernote 和 Signal 也陸續移除了簡訊驗證功能。X（原Twitter）、蘋果和微軟也停止使用簡訊驗證，已將使用者轉移到其他驗證方式。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】