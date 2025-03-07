微信更新帶來一鍵瘦身新功能 清理原圖原視頻 釋放更多手機容量
撰文：中關村在線
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近日，微信的iOS版和Android版均進行了熱更新。這次更新優化了存儲清理功能，使得用戶能夠更加細緻地管理存儲空間，從而釋放更多手機容量。相關話題引發了廣泛關注，累計閲讀量超過3000萬，併成功登上熱門榜單。
用戶在打開微信後，可以通過「我-設定-一般-儲存空間」頁面進行操作。在緩存區域下方，新增了一行提示文字：「包括聊天記錄中的XX MB的原圖、原視頻」。
頁面還顯示，選擇清理這些原圖和原視頻可以有效節省存儲空間。清理完成後，聊天記錄中仍然會保留普通畫質的圖片和視頻，不會影響正常使用。
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點擊相關選項後，用戶可以選擇按照文件大小或聊天記錄大小查看內容，進而按需篩選原圖和原視頻。系統會根據文件的大小、時間以及類型提供詳細列表，方便用戶選擇需要清理的內容。
經實際測試，清理後的原圖和原視頻在聊天記錄中依然可見，但畫質會被調整為較低水平。這一功能不僅避免了「圖片已過期」的問題，還幫助用戶騰出更多存儲空間，實現了微信應用的「瘦身」。
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不過，儘管這一功能受到部分用戶好評，但也有不少用戶對微信目前的一些體驗提出改進建議。例如，希望優化朋友圈視頻畫質、修復消息通知不提醒的Bug、減少廣告內容，以及增加被拉黑或刪除時的通知功能等。這些聲音反映了用戶對更優質體驗的期待。
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