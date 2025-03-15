AirPods Pro將有攝像頭？智能穿戴設備革新　開啟空間音頻新體驗

據彭博社的知名記者Mark Gurman透露，蘋果正在積極研發一款搭載攝像頭的新一代AirPods Pro耳機，最快有望在今年推出。



這一創新性整合攝像頭的舉措，可能進一步改變用戶與設備的交互方式，強化蘋果在人工智能領域的佈局。

AirPods Pro會加上攝像頭？

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從產品設計角度來看，集成攝像頭的AirPods Pro實際上是在推動耳機向更智能、更具情境感知的方向演進。

蘋果近來在iPhone 16系列上引入的「視覺智能」功能，能夠幫助用戶通過攝像頭了解環境，並快速完成任務，例如自動識別活動傳單並添加至日曆，或者利用先進AI技術即時獲取訊息。這一功能若能遷移至AirPods上，將使得耳機從單純的音頻設備轉變為更加立體化的感知工具。

AirPods Pro是要張出眼睛了嗎？（GROK）

個人認為，此次技術嘗試標誌著蘋果正向「無屏幕智能眼鏡」的方向探索，這種不依賴視覺顯示的智能穿戴設備擁有巨大的想象空間。一方面，這可以避免用戶對視覺顯示設備過度依賴，降低技術侵入感；另一方面，耳機作為日常必備設備，更易於用戶接受和長期佩戴，也更貼近用戶的實際生活場景。

AirPods Pro結合Vision Pro使用時，耳機可即時感知用戶頭部轉動方向，從而增強特定方向的聲音表現。

同時，知名供應鏈分析師郭明錤也指出，搭載攝像頭的AirPods Pro還將顯著提升空間音頻體驗。當用戶結合Vision Pro使用時，耳機可即時感知用戶頭部轉動方向，從而增強特定方向的聲音表現。這意味著未來用戶不僅能「聽」到聲音，更能「感知」聲音的空間定位。

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不過，也要注意的是，集成攝像頭的AirPods在帶來便利性的同時，也可能面臨用戶隱私和安全方面的挑戰。如何妥善解決攝像頭帶來的隱私泄漏風險，將是蘋果必須提前佈局和解決的關鍵問題。

在筆者看來，下一代AirPods Pro可能不僅僅是蘋果產品線的一次常規更新，而更可能是推動智能穿戴設備新一輪進化的關鍵一步。這種產品的出現，有望進一步推動整個行業對智能感知技術的深度探索與佈局。

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