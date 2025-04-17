林峯香港演唱會2025｜4.17 Urbtix終極加場搶票攻略｜座位表+連結

林峯Go With The Flow演唱會2025，4.17 Urbtix終極加場搶票攻略｜附座位表+連結｜《林峯Go With The Flow演唱會》即使展開，林峯5月重臨紅館，各位峯fans就不要錯過2025年4月17日終極加場公售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



幼稚完、愛不疚、一起愛在三千的宇宙！林峯5月重臨紅館！而且《林峯Go With The Flow演唱會》更決定再加多一場至7場，由5月22日至28日，終極加場公開發售時間將會是2025年4月17日上午10時於 Urbtix開售。林峯Go With The Flow演唱會2025 購票資訊

林峯香港演唱會2025

林峯演唱會2025香港站 Urbtix 終極加場公售 連結1、連結2

林峯香港演唱會2025香港場｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「林峯香港演唱會2025」座位表及門券價錢為$1,080 / $880 / $680 / $480⁠

林峯香港演唱會2025香港場｜演出日期

林峯香港演唱會2025演出日期為5月22-28日，演出7場。

林峯香港演唱會2025｜公開發售資訊

林峯香港演唱會2025 終植加場公開發售時間，將是2025年4月17日上午10時於URBTIX開售。

林峯Go With The Flow演唱會2025 購票資訊

👇林峯香港演唱會2025 座位表👇

👇Urbtix購票流程參考👇

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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林峯香港演唱會2025 何時舉行？如何搶購？ 林峯香港演唱會2025 即睇購買連結及心得 林峯香港演唱會2025 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 林峯香港演唱會2025 門券詳情？ 價格為$1,080 / $880 / $680 / $480⁠

林峯香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「林峯香港演唱會2025」（加場），便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。