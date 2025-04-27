明年蘋果高通採用台積電2nm　新機恐漲價　今年買iPhone更划算？

一位數碼博主透露，明年蘋果、高通（Qualcomm）和聯發科（MediaTek Inc.）將確定採用台積電2nm工藝製造晶片，預計這一技術升級將導致成本顯著增加，新機價格可能會迎來新一輪上漲。相比之下，今年的A19 Pro、驍龍（Snapdragon）8E2以及天璣（Dimensity）9500等晶片則使用台積電N3P工藝，因此新機價格預計不會再次上調。



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明年2nm將成新寵，新機價格恐大漲？

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此外，該博主還提到，去年晶片首次進入3nm時代，例如A18 Pro、驍龍8E和天璣9400等晶片均採用了台積電3nm工藝，這直接導致相關機型的價格從3999元上漲至4299元左右。而今年的情況相對樂觀，部分機型甚至可能降價銷售。

關於蘋果A20晶片，此前有傳聞稱其將採用台積電2nm工藝，對此該博主表示並不意外。同時，他還透露高通也計劃在明年推出兩款基於2nm工藝的晶片。

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今年下半年，高通將推出雙旗艦晶片組合——SM8850和SM8845，這兩款晶片均採用台積電3nm工藝，並搭載高通自研的Nuvia架構。聯發科則計劃推出D9500和D9450兩款晶片，同樣基於台積電3nm工藝，且採用了ARM全大核架構，這種激進策略或將為市場帶來更強的競爭力。

編輯點評：隨著晶片製程技術的不斷演進，手機性能得到了顯著提升，但同時也伴隨著成本的上升。明年，隨著蘋果、高通和聯發科逐步轉向台積電2nm工藝，新機價格可能會出現集體上漲的趨勢。而今年，由於晶片工藝升級對價格的影響較小，部分機型甚至可能降價，對於消費者來說，今年可能是購機的好時機。

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