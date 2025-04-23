vivo X200s新登場　6.67吋蔡司屏潛望長焦強　網民：Pro Max平替

在中國手機市場不斷「內卷」的今天，各大廠商的標準版旗艦手機已經不再滿足於充當旗艦手機「守門員」的角色，而是紛紛在配置與體驗上進行雙重越級，讓標準版旗艦也有不亞於各家「超大杯」的綜合性體驗。



vivo X200s（中關村在線提供）

就是卡的不明顯唄系統進化程度已經超越你的想象了五年卡不卡不知道，但是四年後這玩意橘子新...兩年後打開app的時間反映遲鈍該說不說現在安卓真沒有以前說的那種卡頓了...是讓你接下來流暢用五年手機研發到發布都沒到兩年哪來的流暢使用五...屏幕狂拽酷炫吊炸天，色彩賽過彩虹糖牛逼！手感超讚，輕薄如翼x200s電池比x200ultra還大

剛剛發布的vivo X200s作為vivo X系列的新成員，X200s在多個方面進行了顯著升級，為用戶帶來了更加全面的使用體驗。

質感直屏設計 6.67英寸輕薄旗艦

vivo X200s在機身設計上緊跟潮流，運用了當下備受青睞的「質感直屏」設計理念。它將2.5D直屏與立邊金屬中框巧妙融合，為用戶帶來了更為舒適的握持手感。直屏的設計特性，也讓玩家在遊戲操作過程中能夠擁有更出色的體驗。

vivo X200s（中關村在線提供）

在材質選用上，vivo X200s搭配了金屬中框與AG玻璃，這種組合賦予了手機出眾的質感，盡顯高端大氣。

值得一提的是，vivo X200s擁有極為輕薄的機身。其厚度僅7.99mm，重量低至203g，輕薄便攜的特性讓用戶攜帶起來輕鬆無負擔。

此外，vivo X200s的後置攝像頭模組設計也獨具匠心，顯得十分克制。它採用了簡潔的「餅乾頭」鏡頭DECO設計，不僅讓攝像頭模組顯得小巧精緻，還巧妙地避免了後置攝像頭模組對手部握持空間造成過多侵佔，確保了握持的舒適度。

vivo X200s（中關村在線提供）

配色方面，vivo X200s提供了淡紫、薄荷藍、直白和簡黑四種選擇，滿足不同用戶的個性化需求。

全亮度高頻PWM調光 搭載蔡司大師色彩屏

在屏幕配置上，vivo X200s配備了一塊6.67英寸的蔡司大師色彩屏。這塊屏幕具備諸多出色特性，不僅擁有2800x1260屏幕分辨率、120Hz屏幕刷新率，還具備800nit屛幕亮度/5000nit局部峰值亮度，並且支援2160Hz全亮度高頻PWM調光。

無論是日常瀏覽網頁，還是盡情暢玩遊戲，它都能為用戶帶來極為卓越的視覺體驗。

vivo X200s（中關村在線提供）

藍晶晶片技術棧加持 搭載聯發科天璣9400+

在性能配置方面，vivo X200s搭載了藍晶晶片技術棧加持的天璣9400+處理器，該晶片採用領先的台積電第二代3nm先進製程打造，包含1顆Cortex-X925超大核、3顆Cortex-X4超大核和4顆Cortex-A720大核，其中Cortex-X925超大核的CPU頻率高達3.7GHz；同時天璣9400+還擁有12核旗艦GPU，具備極佳的能效表現。

vivo X200s（中關村在線提供）

vivo X200s搭載的天璣9400+在擁有極強的硬件配置的同時，還擁有藍晶晶片技術棧的加持。通過vivo與聯發科的聯合深度調校，相比X100系列，抗老化能力大幅提升；同時vivo X200s還擁有進階版硬件加速光線追蹤技術，提升了遊戲光影效果。

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在實際的性能測試方面，安兔兔跑分測試中，vivo X200s取得了290萬分超高成績，在當下的旗艦機中處於領先水準。

vivo X200s安兔兔跑分（中關村在線提供）

在體現遊戲性能的3DMark系列跑分測試中，在室温環境下，vivo X200s的GPU性能釋放相當不錯，其在3DMark的三項主流測試中都實現了對於前代旗艦機型的超越，具體成績如下：

3DMark Solar bay：11512

3DMark Steel Nomad Light：2446

3DMark Wild Life EXTREME：6718



在擁有強大基準性能的基礎下，vivo X200s的性能表現不只是出色，更是可以直接滿幀暢玩當下的主流手遊大作。

在《原神》遊戲幀率測試，極高畫質+60幀的設置，室温環境下，30分鐘須彌跑圖測試後vivo X200s的平均幀率為60.2幀。

vivo X200s遊戲幀率測試（中關村在線提供）

在《絕區零》的遊戲跑圖測試中，測試畫質設置為全高+60幀，測試場景為光映廣場跑圖30分鐘。經過實測，vivo X200s的平均幀率為59.7幀。

vivo X200s遊戲幀率測試（中關村在線提供）

在《無限暖暖》的遊戲跑圖測試中，測試畫質設置為極致畫質（無限暖暖滿幀為30幀），測試場景為花願鎮跑圖30分鐘。經過實測，vivo X200s的平均幀率為29.8幀。

vivo X200s遊戲幀率測試（中關村在線提供）

由此可見，在藍晶晶片技術棧和天璣9400+的加持下vivo X200s幾乎可以滿幀暢玩當下所有的主流手機遊戲，為用戶提供流暢無憂的滿幀遊戲體驗。

「小滅霸」級潛望長焦鏡頭 搭載蔡司大底三攝

vivo X200s的影像硬件素質是相當過硬，其採用了蔡司三攝方案，不但擁有大底主攝同時潛望長焦也沒有缺席。vivo X200s的後置攝像頭模組分別由5000萬像素超感光VCS仿生主攝+5000萬像素蔡司超級長焦+5000萬像素超視野超廣角攝像頭組成。

vivo X200s潛望長焦鏡頭 搭載蔡司大底三攝（中關村在線提供）

我們使用vivo X200s實際拍攝了不少樣張，在實際拍攝過程中，vivo X200s的影像表現令人印象深刻。在白天光線充足的環境下，它能夠捕捉到豐富的細節和鮮豔的色彩。而在夜晚或光線較暗的場景中，得益於強大的夜景拍攝能力和噪點控制能力，vivo X200s依然能夠呈現出清晰、明亮的畫面。

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此外，潛望式長焦鏡頭的加入，使得手機在遠距離拍攝時也能保持出色的成像效果。

vivo X200s的「小滅霸」級別潛望長焦鏡頭，不但擁有高像素和等效70mm的黃金焦段，同時還支援微距攝影能力，讓用戶無需專業設備即可拍出視角獨特的微距攝影作品。

現在用戶還可以在人像模式中開啟Live Photo功能進行拍攝，從而可以在動態照片中應用vivo備受讚譽的全套美顏能力。

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同時在拍攝過程中，vivo X200s支援Live Photo疊加各種膠片風格，後期過程中也可以通過拼圖功能來打造自己的Live Photo小劇場。

雙閃充+6200mAh 超大容量續航體驗全面拉滿

在充電與續航方面，vivo X200s也有着出色的發揮，一方面得益於天璣9400+處理器卓越的能效表現，另一方面則離不開vivo全場景的優化調校。此外，它還配備了一塊高達6200mAh的超大容量電池，這無疑為長續航提供了堅實保障。

在ZOL 5小時重度續航模型測試中，vivo X200s從滿電100%的狀態起步，歷經5小時的嚴苛測試後，整體仍剩餘81%的電量。這樣的續航成績，相較於大部分同價位機型而言，表現更為優異。

vivo X200s續航體驗（中關村在線提供）

快充方面，在使用90W原裝有線快充的情況下，vivo X200s在坐擁6200mAh大電池的情況下，可以30分鐘將電量從1%充至72%，十分快速。

vivo X200s續航體驗（中關村在線提供）

總結

綜合來看，vivo X200s在外觀設計、性能表現、影像系統、續航與充電以及其他功能方面都表現出了出色的水平。作為一款旗艦手機，相比友商在標準版旗艦上「摳摳搜搜」砍配置的行為，vivo X200s不但配置更全面，而且體驗也更出色。

如果你正在尋找一款高性能、強續航且拍照優秀的智能手機，那麼vivo X200s無疑是一個值得考慮的選擇。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】