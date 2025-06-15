冷氣機除濕模式竟會耗電2倍？善用舒眠模式可開全晚 附慳電4妙招
撰文：中天新聞網
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逐漸邁入夏天，天氣越漸炎熱，許多人在家都會開冷氣降溫。經濟部能源署提到，冷氣機有一個按鈕千萬別亂按，會讓耗電量卻高出2倍，小心荷包失血。
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台灣經濟部能源署曾在臉書發文指出，冷氣機竟有神級和魔級的按鈕，神級按鈕就是「舒眠模式」，會在你入睡後將溫度上調1-2度，避免在半夜覺得太冷，而且每上升1度也能省下6%的電，一舉兩得。
能源署表示，另一個魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，其實冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去！
此外，能源署分享吹冷氣4妙招，能兼顧舒服涼意同時又節電省荷包。
1. 回家後先開窗戶，讓熱氣散出後再開冷氣，可減少冷氣運轉時的耗電量。
2. 每兩週清洗一次冷氣濾網，可提升冷氣功率，也能享有好空氣。
3. 冷氣設定自動關機，避免睡覺時冷氣運作一整晚。
4. 冷氣維持26～28度，再搭配循環扇使用，讓冷空氣吹向四周，可快速感受涼意。
延伸閲讀：循環扇也要佔在風水位置？一個動作讓冷氣效能提升又省電：守財位（點擊連結看全文）
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