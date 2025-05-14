Google I/O 2025直擊｜Android 16 大升級｜今年 Google I/O 2025開發者大會正式揭幕，以「The Android Show: I/O Edition」作為主題，公佈多項 Android 生態系統重大更新。Android以活躍裝置逾 30 億部、全球最多人使用的作業系統，Android 16 將帶來更強安全防護、智能設計語言，並將 AI 助理 Gemini 擴展至穿戴裝置及車載系統。以下整理香港用家最需留意的五大升級亮點！



1. Android 16 安全升級：通話防護、AI 反詐騙、失竊鎖機三招護身

通話期間禁用高風險操作

全新「In-call Protection」功能將於通話時自動封鎖敏感操作，例如停用內建防毒系統 Google Play Protect（預設常駐掃描惡意程式）、禁止首次從非官方來源「側載」應用程式，以及限制授予無障礙權限（防範惡意軟件竊取銀行資料）。此功能針對詐騙電話高發地區（如香港）尤其實用。

通話期間禁用高風險操作

AI 實時偵測對話式詐騙

Google 訊息及電話 App 內建的「AI 反詐騙偵測」再升級，除原有包裹遞送、求職詐騙外，新增辨識加密貨幣投資、隧道費催繳、假冒金融機構等複雜手法。系統會即時分析對話模式，一旦發現可疑內容即彈出警告，並提供攔截建議。

AI 實時偵測訊息詐騙

不安全的APP會偵測出來

手機失竊防護強化

若裝置遭盜竊後被強制重設，Android 16 將全面鎖死功能，並隱藏鎖定畫面的一次性密碼（如銀行驗證碼）。另新增「遠端鎖定」安全問答機制，用家可透過預設問題遙控封鎖手機。

手機防盜升級

2. Find Hub 整合衛星定位：無網絡照樣追蹤行李、家人安全

「Find My Device」服務升級為「Find Hub」，成為統合物件、親友定位的全新平台。兩大突破值得關注：

超寬頻（UWB）近距搜尋

支援 moto tag 等 UWB 標籤配件，精準定位鑰匙、錢包等小物（誤差僅 10 公分）。

終於有更實用的找尋手機功能

衛星連線緊急救援

今年底，Find Hub 將整合低軌衛星通訊技術，即使身處郊野或海上無網絡覆蓋，仍可透過衛星傳送定位求救訊號。此外，2026 年初與多家航空公司合作，用家可直接分享藍牙行李標籤位置，大幅縮短遺失行李追蹤流程。

而且可以定位給需要的人

3. 進階保護計劃：一鍵啟動「防手殘」企業級安全

針對高風險用戶（如企業高管、記者），Android 16 強化「進階保護計劃」功能：

防誤關核心防護

啟用後，系統禁止手動停用任何安全功能（如 Play Protect、詐騙偵測），並整合 Chrome、Google 訊息等 App 的隱私設定。

業界首創入侵日誌

今年稍後推出的「Intrusion Logging」會以防篡改方式備份裝置操作紀錄（僅用戶可存取），方便追蹤可疑活動。另新增 USB 傳輸防護、自動阻擋不安全 Wi-Fi 重連等企業級功能。

4. Material 3 Expressive：手機手錶介面大變身

Google 設計團隊推出新一代設計語言「Material 3 Expressive」，主打「情感化體驗」：

手機通知動態升級

滑動移除通知時，周邊訊息會如彈簧般輕微彈動，並搭配震動回饋；下拉通知欄新增背景模糊效果，凸顯前景操作。

Wear OS 6 省電 10%

圓形錶面加入流線形狀變換動畫，媒體控制支援手勢操作（如握拳切歌）。系統效能優化後，續航力提升達一成，並可自訂動態色彩主題同步至所有介面。

手機手錶介面大變身

5. Gemini 登陸車載、電視、XR：跨裝置 AI 助理無縫協作

Google AI 助理 Gemini 正式跳出手機，進軍四大場景：

智能手錶語音導航：Wear OS 手錶新增全天候待命模式，可直接語音查詢行程、發送訊息。

Android Wear終於都用到Gemini

車載系統免提互動：Android Auto 深度整合 Gemini，駕駛時可聲控安排會議、播放個人化歌單。

Android Auto 深度整合 Gemini

電視娛樂學習建議：Google TV 版 Gemini 能根據觀影紀錄推薦片單，並解答劇中冷知識。

Google TV 版 Gemini

XR 眼鏡多工處理：搭配 AR 眼鏡使用時，Gemini 可即時翻譯外語標示、導覽景點資訊，並同步處理電郵。