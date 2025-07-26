要ChatGPT等AI大模型猜1-50數字　竟都選出27　 背後規律超有趣

當被要求在1到50之間隨機選擇一個數字時，OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude Sonnet 4、Google的Gemini 2.5 Flash和Meta的Llama 4等大模型，不約而同地給出了同一個答案：27。



據報道，這種一致性可能源於各模型共享了類似的訓練數據，這些數據中包含了相似的偏好和語言習慣。

此外，這些模型在預測文字（或語言符號）時使用了類似的方法，導致了它們在選擇數字時的相似性。

Gemini 2.5 Flash實測（快科技）

有時候這些AI模型也會選擇42或37，但在默認模型設置下的測試結果中，27是各大商用語言模型在1到50範圍內最常給出的答案。

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這一現象最早由Capco資深顧問兼數據科學家Mohd Faraaz注意到，他在詢問多個AI模型「猜一個1到50之間的數字」時，發現七個模型中有六個都選擇了27，只有Grok回答了42。

經過實際測試，ChatGPT確實給出了27的答案，並給出了三點原因：



ChatGPT實測（快科技）

此外，根據共75600次測試結果顯示，多數模型在大多數情況下都非常可預測，且隨機性變化有限。

例如在1-10的範圍內，GPT-4o-mini、Phi-4與Gemini 2.0約有80%的概率會選擇7。

在語言差異上也出現了有趣的現象，如在選擇1-5時，Gemini模型在西班牙語環境下偏好選擇3，在英語環境下則傾向於選擇4。

總體而言在不同範圍內，大模型最常選擇的數字在1-5中是3和4，在1-10中是5和7，在1-100中則是37、47和73，除了4以外，這些數字都是質數。

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