越疆發佈六足仿生機器狗　拉力超體重5倍　陡坡能暢行救災好幫手

2025年7月9日，越疆機器人正式發佈六足仿生機器狗，產品集「認知、動作、機動」三大核心能力於一體。



從技術層面來看，越疆六足機器狗實現了多項突破性創新。

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1. 高穩定性：

三角支撐三點觸地，大幅減少姿態波動，抗滑動。

2. 超強負載：

拉力達5倍體重，可執行重載任務。

3. 高靜謐性：

圖書館級靜音水平，安靜執行各項操作。

4. 高運動性：

更靈活的接地策略，多關節協同響應；無懼離散地形，上下陡坡全程不減速。

在能源領域，六足仿生機器狗防爆設計和全地形移動能力支持為石油平台、光伏電站等危險環境巡檢；

在應急救災場景中，出色的越障性能和穩定的通信系統讓其能夠深入地震廢墟、火災現場執行搜救任務；

在工業4.0轉型中，結合機械臂的移動操作能力則為柔性生產線提供了全新解決方案。

據了解，越疆機器人是全球首推「機械臂+人形+六足」具身機器人平台的企業，已在全球出貨量超8萬台協作機械臂。

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