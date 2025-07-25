iOS 26全新Liquid Glass設計實測　光線折射效果顛覆視覺體驗

7月23日，蘋果面向全球用戶推送了iOS 26的公開測試版。這是自6月全球開發者大會發布以來，最接近普通用戶的一次更新，意味着新一代操作系統已進入最終測試階段。



此次公測將同步涵蓋iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV和HomePod等多個設備平台的最新系統版本，但空間計算設備的系統暫未開放測試。

iOS 26被定義為一次「設計層面的重大革新」，核心在於引入了全新的「Liquid Glass（液態玻璃）」視覺語言。這是蘋果自iOS 7以來最大規模的界面重構。新設計能夠模擬光線折射，在用戶滑動、點擊或切換界面時，呈現細膩的鏡面高光效果，與iPhone一貫的圓潤邊角形成視覺呼應，帶來更具層次感的操作體驗。

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鎖屏界面也獲得優化，時間字體可根據壁紙的構圖智能調整位置，提升可讀性。新增的「空間場景」功能則通過3D渲染技術讓壁紙具備動態感知能力——當設備移動時，背景圖像會隨之產生自然流暢的視差變化，增強沉浸感。

不過，在近期發布的Beta 3版本中，蘋果對部分Liquid Glass動效進行了簡化，部分場景改用傳統的磨砂玻璃風格替代，旨在緩解早期版本中出現的卡頓和渲染異常問題。

硬件兼容方面，本次升級不再支持三款2018年發布的經典機型：iPhone XR、iPhone XS及iPhone XS Max。這三款搭載A12晶片的設備將停留在iOS 18。可升級的設備包括：所有iPhone 11及之後的系列機型（含mini、Pro、Pro Max等變體）、第二代及後續發布的iPhone SE，以及全系iPhone 15和iPhone 16產品。

對於普通用戶而言，可通過官方Beta軟件計劃網站註冊參與測試，在「設置 > 一般 > 軟件更新」中接收版本推送。由於測試版本可能存在不穩定情況，建議升級前務必使用iCloud完整備份數據。若更注重日常使用的穩定性，可選擇等待9月中旬發布的正式版，屆時將隨新一代iPhone一同上線。

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