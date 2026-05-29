5G家庭共享月費計劃格價2026：Smartone、csl、3香港、中移動 cmhk｜不知大家是否要負責全家的手提電話費月結單？分開支付不化算又麻煩；全家人共享一個 5G 計劃，不僅帳單清晰，也能平均用量各有不同的家庭成員需要！

以下就是 2026年最新5G家庭共享月費計劃格價，它們不再單純鬥價、鬥數據量，各大電訊商還推出了很多生活化的獨家服務；比如針對時常北上、或是家有長輩長居內地的家庭提供全新「健悠三地」服務plan，甚至有專為「毛孩」家長而設的月費計劃。到底哪一個計劃才最適合你全家人？即睇格價！



csl.：重視地鐵網絡接收與娛樂生活優惠

如果你們全家都是「上班族」和「學生黨」，每天要在地鐵穿梭，csl. 的網絡覆蓋表現一向穩定。他們強項在於豐富的周邊生態，月費 $416 起的 4 人計劃常與 The Club 積分、MOOV 音樂或 ViuTV 娛樂平台連動。喜歡換飛行里數、禮品或追劇的朋友，選擇 csl. 能在付費之餘賺取更多額外獎賞，生活氣息較重。

csl.：重視地鐵網絡接收與娛樂生活優惠

SmarTone：對繁忙時段網絡穩定性有要求？

如果你對網速有「強迫症」，特別是放工時間在旺角或銅鑼灣等旺區仍想流暢看 4K 影片，數碼通 (SmarTone) 的網絡管理技術一直有口碑。雖然 4 人共享計劃月費約 $554 屬偏高水平，但他們的副卡組合非常靈活，你可以根據家庭成員需求隨意加配 4.5G 或 5G 副卡。對於對網絡品質有極高要求的家庭，這筆錢花得有價值。

SmarTone：對繁忙時段網絡穩定性有要求？

3香港：預算有限又想照顧家中長幼毛孩

如果你家中有長輩或寵物，3香港（3 HK）的方案非常有競爭力。他們近日新推出「健悠三地」計劃，專為 60 歲以上人士設計（＊申請資格及細節），月費低至 $128 。這個計劃最適合經常往返大灣區的長者，除了有中港澳三地數據和內地副號，還包了跨境巴士票、內地洗牙優惠，甚至提供免費體檢，又或是加送能監察健康的智能手錶。

（＊需 1 名年滿 60 歲或以上的成員即可申請、每名合資格的長者只可登記此類優惠月費計劃一次。若長者計劃包含副卡（例如雙人共享計劃），該主卡登記人須年滿 60 歲，而副卡使用者則通常無嚴格的長者年齡限制，適合與老伴或家人一同使用。）

如你家中有養毛孩寵物，可以考慮月費 $238 起的「至得寵」計劃 。它除了有 100GB 數據，還包含 24 小時寵物醫療熱線、疫苗注射和健康檢查，甚至有寵物專車接送 。這種將電訊與生活護理結合的「一PLAN化」設計，適合想省卻保險與醫療雜費的家庭 。

3香港：預算有限又想照顧家中長幼毛孩

CMHK：追求極致數據性價比與北上便利

對於每個月都要消耗大量數據，且經常全家北上旅遊的家庭，中國移動香港 (CMHK) 依然是高性價比的首選。以 4 人共享為例，大約 $396 就能享有 180GB 本地數據，平均每人每月不用 $100。由於他們本身擁有強大的內地網絡優勢，計劃通常已包含充足的內地及澳門漫遊數據，對於在大灣區生活圈頻繁活動的用家來說，是最直接省錢的選擇。

CMHK：追求極致數據性價比與北上便利

2026年5G家庭/多功能計劃功能表

2026年5G家庭/多功能計劃功能表

2026年5G家庭/多功能計劃功能表 電訊商計劃 參考月費 (4人/多功能) 核心功能與跨境優勢 3HK健悠三地5G $128 （20GB）$238 (50GB) 中港澳三地數據共享，包內地副號、跨境巴士票、健康檢查、智能手環、長者健康管理 3HK至得寵5G $238（100GB） / $398(150GB) 包寵物體檢及醫療熱線 CMHK 4人共享計劃 $396 (180GB) 80GB 本地數據、包含內地/澳門漫遊數據 csl.中港澳 5G $416 (180GB) 地鐵覆蓋與娛樂最豐富，共享漫遊數據、大數據量漫遊首選 SmarTone5G 家庭計劃 $554 (140GB) 繁忙時段接收穩定、網絡穩定性佳、副卡組合極具靈活彈性

💡 簽約家庭 Plan 注意事項

1. 公平使用原則 (FUP)：部分家庭計劃在用完基本共享數據後，會實施限速任用（如 1Mbps 或 2Mbps）；亦有部分計劃是直接停止數據，必須向銷售人員確認。

2. 副卡權限限制：共享計劃多由主卡負責繳費。部分增值服務（例如一卡兩號內地號碼、海外 IDD 分鐘）通常只限主卡或需額外付費加開。

3. 行政費：除了基本月費外，多數電訊商仍會收取每條線或每單帳戶每月 $18 的地鐵及牌照行政費，攜號轉台（轉台）有時可享豁免優惠。

（本文所有價格僅供參考，資料截至2026年5月28日，一切以各供應商官網提供定價為準。）