HUAWEI nova 15 Max深度評測｜8500mAh超強續航＋RYYB鏡頭實測

HUAWEI nova 15 Max深度評測｜HUAWEI 剛推出的 nova 15 Max 以 8500mAh 巨鯨電池及玄甲機身為賣點，配合全新麒麟 8000A 處理器，目標以潮流手機市場中開闢新路。本次記者上手實測其續航、拍攝能力及日常耐用度進行探討，分析它值不值得大家入手。



HUAWEI nova 15 Max 深度評測

8500mAh 電池續航力表現強勁

HUAWEI nova 15 Max 內置高達 8500mAh 的巨鯨電池，規格遠超目前市場常見的 5000mAh 標準。實測時因這手機採用高能量密度材料的電池，在全天候開啟網絡、頻繁瀏覽社交媒體及進行高清影片播放的高強度壓力下，玩足一日入夜後仍能保有超過 40% 的電量。這意味著普通用家基本可以實現兩天一充，即便對於長途旅行或戶外工作的重度用家，亦能徹底告別「電力焦慮」。而且手機同時支援 40W 快充技術與反向充電功能，關鍵時刻能化身移動電源為其他配件補電，大幅提升了實用性。雖然電池容量激增，但廠方透過優化機身配重，使手機在手感上依然保持平衡，並未因為電量增加而顯得過於笨重，在續航力與便攜度之間取得了理想的平衡。

6.84 吋的 1.5K OLED 全面屏十分亮麗

麒麟 8000A 晶片性能不錯

效能表現上，nova 15 Max 採用了華為自家研發的全新Kirin8000A 處理器。在安兔兔（AnTuTu）性能測試中，該機跑出接近 80 萬分的成績，屬於中階手機的水準。實際運行大型 3D 遊戲如《崩壞星穹鐵道》時，手機能維持在「流暢極限」幀率模式，戰鬥場景反應敏捷且機身發熱控制良好。對於日常的多任務切換、網頁瀏覽或高清影音串流，仍能提供流暢穩定的操作體驗。

針對香港用家普遍關心的應用程序兼容問題，用家只需要透過系統內建的 Gbox 等工具，用家可以輕鬆安裝並流暢運行 YouTube、Facebook 及 WhatsApp 等熱門程式，基本上不用怕無法用Android app的問題。

Antutu跑分大約取得近80萬分

打機畫面效果非常不錯

玄甲機身抗摔與防水性能出眾

機身耐用度是 nova 15 Max 的另一重點，新機採用了名為「玄甲」的機身設計架構，並成功通過 SGS 五星級跌落防護認證。設計上結合了「韌性塑料外殼」與「鋁合金內框架」，這種混合結構能有效緩衝落地時的撞擊力，防止屏幕碎裂或機身變形。相較於純玻璃或金屬機身，玄甲結構在日常跌落或碰撞中展現出更強的韌性。加上機身具備 IP65 級別的防塵防水性能，不論是突發雨水還是塵埃環境，都能為內部電子零件提供充足保障。

HUAWEI nova 15 Max玄甲機身抗摔與防水性能非常出眾

另外手機配備 6.84 吋的 1.5K OLED 護眼全面屏，支持 2160Hz 高頻 PWM 調光技術。這項技術在低亮度環境下能顯著減少螢幕頻閃，對習慣在夜間閱讀或瀏覽資訊的用家非常友善，有效降低眼部疲勞。螢幕色彩飽滿且對比度高，在陽光直射下依然保持清晰可見。結實的機身防護配合高品質的螢幕顯示，令這款手機能夠勝任從城市通勤到戶外運動的各種場景，為用家提供了可靠的硬體支持。

5000 萬像素 RYYB 鏡頭表現合格

nova 15 Max 搭載了 5000 萬像素的 RYYB 超感光鏡頭，其特殊的濾色陣列能比傳統鏡頭增加約 40% 的進光量。在實測晚上拍攝中，照片亮度充足且暗部細節豐富，噪點控制相當理想。即使在光源複雜的街頭，也能拍出層次分明且色彩還原真實的作品。雖然該機採取單主鏡頭設計，但憑藉強大的影像算法，在不同焦段下仍能保持細膩的畫質，避開了多餘虛標鏡頭的負擔，實現了「以一抵多」的效果。

前置鏡頭的表現同樣出眾。雖然像素為 800 萬，但得益於麒麟晶片強大的圖像處理能力，它竟然支援 4K 30fps 的高清錄影，這在同級機型中極為少見。實測錄像畫面清晰度高，動態範圍表現理想，非常適合熱衷於拍 VLOG 或直播的年輕用家。

夜間試相

試相

試相

為了簡化操作效率，HUAWEI 在 nova 15 Max 的機身側邊增設了 X-Button 智控鍵。這是一個支持自定義功能的物理按鍵，用家可以設定單擊、雙擊或長按來喚起不同的常用應用，例如快速啟動掃碼支付、手電筒或相機。這種直觀的物理交互在忙碌場景下比觸屏操作更為迅捷，大幅提升了日常使用效率。此外，手機配備了對稱式雙立體聲揚聲器，配合超寬聲場技術，無論是觀影還是玩遊戲，都能提供極具包圍感的影音效果。

機身左邊設有X-Button 智控鍵

綜合而言，HUAWEI nova 15 Max 是一款針對生活實用需求而設計的平衡之作。以 8500mAh 的驚人電量解決了續航瓶頸，加上玄甲機身的堅韌防護與高品質的 RYYB 攝影系統，在三千多元價位段展現了強大的競爭力，這無疑是目前市場上最值得關注的可靠選擇。

HUAWEI nova 15 Max 已正式登陸香港，售價為$3,688