iPhone天氣App　4個隱藏的功能｜接收通知未來一小時降雨預告

iPhone 內置「天氣」App 是不少人每日都會打開的工具，但很多人只會用它來看溫度、晴雨和一星期預報。其實這個 App 內藏不少實用功能，不但可以查看紫外線、風速、濕度、空氣質素和能見度，還有月相資訊、主畫面與鎖定畫面小工具、未來一小時降雨通知，以及全球天氣地圖。只要善用這些功能，無論出門、旅行、拍攝、釣魚或安排戶外活動，都可以更早掌握天氣變化。



功能一：查看月相 適合觀星、釣魚和戶外活動

iPhone「天氣」App 不只是看日間天氣，它也可以查看月亮資訊。對於喜歡觀星、拍攝夜景、天文攝影、釣魚或出海活動的人來說，月相是相當有用的參考資料。

用戶只要打開「天氣」App，在首頁向下滑動到底部，便可看到一個月亮圖示。這個圖示會顯示當前月相，例如新月、上弦月、滿月或下弦月等。點入後，便可查看更詳細資料，包括月亮受太陽照亮的比例、月亮與地球距離、當日月出和月落時間，以及距離下一次滿月還有多少日。

App 內亦有月相日曆，用戶可查看不同日期的月相變化，亦可選擇某一日查看該日的月亮資訊。如果計劃到海邊拍照、安排觀星活動，或者想知道哪一天月光較亮，這個功能會比臨時上網搜尋更方便。

功能二：鎖定畫面和主畫面即睇天氣

有時只想快速看一眼今日天氣，不一定想解鎖手機再打開 App。iPhone「天氣」App 支援鎖定畫面和主畫面小工具，用戶可以直接在畫面上看到天氣資訊。

在鎖定畫面上，用戶可加入不同天氣小工具，例如溫度、天氣狀況、紫外線指數、日出日落、月亮、降雨機率、風速和空氣質素等。設定後，只要喚醒螢幕，便可即時看到相關資料。如果 iPhone 支援並開啟 Always On Display，天氣小工具亦可長時間顯示，方便快速查看。

主畫面小工具則適合想看更完整天氣資訊的人。用戶可加入目前天氣、每小時預報、每日預報、多日詳細預報，以及日出日落時間等。對於每日出門前都要決定穿甚麼、帶不帶雨傘的人來說，把天氣小工具放在主畫面，會比每次打開 App 更快捷。

功能三：未來一小時降雨通知

天氣最麻煩的地方，是明明出門時看似晴天，過一陣卻突然落雨。iPhone「天氣」App 其中一個實用功能，就是「未來一小時降雨通知」。啟用後，如果系統預測你所在位置短時間內會下雨，便會發出通知，提醒你何時開始落雨、雨勢大約有多強，以及預計持續多久。

這項功能適合經常步行、搭車轉乘、接送小朋友、跑步或外出工作的人。收到通知後，用戶可以提早帶傘、改變路線，或者等雨勢減弱才出門。

如何開啟降雨通知

如果所在地區支援這項功能，可以在「天氣」App 首頁右下角點按列表圖示，之後點選右上角更多選項，再進入「通知」。當系統要求權限時，按「繼續」並允許「天氣」App 使用通知及位置資料。

除了通知外，「天氣」App 亦可能在支援地區顯示未來一小時逐分鐘降雨預測。例如提示「雨勢將於 3 分鐘後停止，11 分鐘後再次開始」，或「未來一小時有機會出現微雨」。這類資訊比單純顯示「今日有雨」更實用，因為它能幫你判斷是否需要即刻出門，還是等多一陣。

功能四：全球天氣地圖更直觀

如果你不想只看數字和圖表，iPhone「天氣」App 亦提供互動式天氣地圖，讓用戶以更視覺化方式了解天氣狀況。打開「天氣」App 後，點按左下角地圖圖示，便可進入全球天氣地圖。

天氣地圖可顯示多種資料，包括降雨、溫度、空氣質素和風力。不同數值會以不同顏色顯示，用戶可按畫面上的顏色圖例理解各地情況。例如溫度圖上，較冷地區會以冷色系顯示，較熱地區則會以暖色系顯示。

這個功能特別適合旅行前查看目的地天氣，或者想知道附近地區雨帶走勢。相比只看一行預報，地圖可以更清楚看到雨雲、風向和氣溫分布，有助判斷天氣變化是否正在接近自己所在位置。