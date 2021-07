小型無人機、亦即坊間俗稱的「航拍機」,近年價錢越來越平,不少想要拍攝高空影像的人都有意入手一部,然而航拍機本身帶有一定危險性,操作不慎輕則「炒機」,重則引致人命傷亡,而在多年的討論之後,政府終於在近期出招監管、推出「小型無人機令」。



航拍要考牌?《小型無人機令》5 個必知 Q&A

月前 ViuTV 節目《ERROR 自肥企劃》其中一集就玩起航拍機對決,法令推出後可能要另外申請批准才能拍攝了(圖 ViuTV)

政府在日前發佈新聞公報,宣佈《小型無人機令》將於今日(7月16日)刊憲、並於 7 月 21 日提交立法會審議,一經通過,新法令將會在 2022 年的 6 月 1 日開始執行。

《小型無人機令》消息一出,坊間有不同的討論聲音,當中以航拍界別的駕駛愛好者(俗稱「飛手」)圈子最為熱烈,有不少人認為政府是次為無人機/航拍施行監管,會令新手對航拍卻步,更有人指因為航拍需要「考牌」,而導致坊間售賣此類產品的店鋪關門大吉。

然而事實上,當我們細閱《小型無人機令》的建議條文,其實當中的管制力度比想像中少,主要的監管在於較具危險性的中、高階型號無人機,而入門級數的除了飛行時有一定守則,基本上不需要任何註冊或牌照。

並不是所有航拍機都需要註冊才可以在香港起飛,就以 DJI 旗下大熱款式 Mavic mini 為例,由於其機身不足 250g,故被歸類至不需要註冊的「甲1類」無人機(圖 DJI)

有關《小型無人機令》的法律文件長達 83 頁,《香港01》科技玩物記者就將其中較多人想知道內容節錄成以下的懶人包

無人機認證課程資料

上面提及,如需要操作乙類的小型無人機,是需要進行額外培訓及進行認證的,而第一輪的先導計劃課程亦在 7 月 14 日正式開始。

此課程名為「Small Unmanned Aircraft (SUA) Advanced Rating Training」,由香港生產力學院(HKPC Academy) 主辦、創動樂有限公司(OTG OnTheGo Limited)協辦,整個課程收費$9,480、上課及考核時數約45小時,分為理論課以及實際操作訓練,每期課程學員人數為 10 人。據了解,此認證課程主要目標學員為有一定航拍飛行經驗的人士,並非新手訓練課程,不過過程中學員不需要自備自己的航拍機。

完成課程以及通過考核之後,學員將可以獲頒授「Certificate of Recognition in SUA Advanced Rating Theoretical Knowledge」及「Certificate of Recognition in SUA Advanced Rating Practical Assessment」兩張證書,用以申請民航處的「進階等級」認證。另外,它是「再工業化及科技培訓計劃」認可課程,合資格學員最高可獲得2/3學費(亦即$6,560)資助。

比較需要留意的一點是,在政府公布消息的同一日,是次的課程已經開始,至於下一輪會是何時接受報名,就仍然有待 HKPC 的公布。

早前大熱的《ERROR自肥企劃》,ERROR 一行人以航拍機對陣,幾位成員都是首次操作航拍機,結果短短十數分鐘的節目,已經見到他們犯下了好幾個航拍新手常犯的錯誤,雖然 ERROR 與攝製隊最終「冇穿冇爛」,然而拍攝過程中不乏驚險鏡頭,處理不當隨時樂極生悲。

