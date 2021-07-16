小型無人機、亦即坊間俗稱的「航拍機」，近年價錢越來越平，不少想要拍攝高空影像的人都有意入手一部，然而航拍機本身帶有一定危險性，操作不慎輕則「炒機」，重則引致人命傷亡，而在多年的討論之後，政府終於在近期出招監管、推出「小型無人機令」。



航拍要考牌？《小型無人機令》5 個必知 Q&A

月前 ViuTV 節目《ERROR 自肥企劃》其中一集就玩起航拍機對決，法令推出後可能要另外申請批准才能拍攝了（圖 ViuTV）

政府在日前發佈新聞公報，宣佈《小型無人機令》將於今日（7月16日）刊憲、並於 7 月 21 日提交立法會審議，一經通過，新法令將會在 2022 年的 6 月 1 日開始執行。

《小型無人機令》消息一出，坊間有不同的討論聲音，當中以航拍界別的駕駛愛好者（俗稱「飛手」）圈子最為熱烈，有不少人認為政府是次為無人機／航拍施行監管，會令新手對航拍卻步，更有人指因為航拍需要「考牌」，而導致坊間售賣此類產品的店鋪關門大吉。

然而事實上，當我們細閱《小型無人機令》的建議條文，其實當中的管制力度比想像中少，主要的監管在於較具危險性的中、高階型號無人機，而入門級數的除了飛行時有一定守則，基本上不需要任何註冊或牌照。

並不是所有航拍機都需要註冊才可以在香港起飛，就以 DJI 旗下大熱款式 Mavic mini 為例，由於其機身不足 250g，故被歸類至不需要註冊的「甲1類」無人機（圖 DJI）

有關《小型無人機令》的法律文件長達 83 頁，《香港01》科技玩物記者就將其中較多人想知道內容節錄成以下的懶人包

👇👇👇按圖放大看《小型無人機令》必知5個Q&A👇👇👇

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無人機認證課程資料

上面提及，如需要操作乙類的小型無人機，是需要進行額外培訓及進行認證的，而第一輪的先導計劃課程亦在 7 月 14 日正式開始。

此課程名為「Small Unmanned Aircraft (SUA) Advanced Rating Training」，由香港生產力學院(HKPC Academy) 主辦、創動樂有限公司（OTG OnTheGo Limited）協辦，整個課程收費＄9,480、上課及考核時數約45小時，分為理論課以及實際操作訓練，每期課程學員人數為 10 人。據了解，此認證課程主要目標學員為有一定航拍飛行經驗的人士，並非新手訓練課程，不過過程中學員不需要自備自己的航拍機。

完成課程以及通過考核之後，學員將可以獲頒授「Certificate of Recognition in SUA Advanced Rating Theoretical Knowledge」及「Certificate of Recognition in SUA Advanced Rating Practical Assessment」兩張證書，用以申請民航處的「進階等級」認證。另外，它是「再工業化及科技培訓計劃」認可課程，合資格學員最高可獲得2/3學費（亦即＄6,560）資助。

比較需要留意的一點是，在政府公布消息的同一日，是次的課程已經開始，至於下一輪會是何時接受報名，就仍然有待 HKPC 的公布。

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早前大熱的《ERROR自肥企劃》，ERROR 一行人以航拍機對陣，幾位成員都是首次操作航拍機，結果短短十數分鐘的節目，已經見到他們犯下了好幾個航拍新手常犯的錯誤，雖然 ERROR 與攝製隊最終「冇穿冇爛」，然而拍攝過程中不乏驚險鏡頭，處理不當隨時樂極生悲。

👇👇👇按圖放大看 ERROR 犯了邊5大航拍新手錯誤👇👇👇

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$5000消費券｜政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。

＄2000 價位以手機而言一向歸入「入門」、「廉價」位階，一時之間可能很難想像在此價位有何好機可以選擇，但其實在此價位可不止入門機，稍為降低要求的話，就連「準旗艦」規格的手機都可以買到，而且不單小米等中國品牌才有平價機，如果想要 Samsung、Nokia 等傳統大牌子，都一樣有選擇👇👇👇

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