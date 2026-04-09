消委評測AirTag 2 +13款藍牙定位器｜旅行時想用 AirTag 追蹤行李箱？經常趕出門卻找不到鎖匙？藍牙定位器絕對是日常生活的小幫手，只要打開手機應用程式即可尋找失物 。消委會轉載由「國際消費者研究」及「試驗組織（ICRT）」進行的14款藍牙定位器測試，樣本售價介乎$78至$580 ，測試顯示各樣本整體表現平平且各有弱點，總評分只有3分至3.5分 ，只有 Apple 的 AirTag 跟 Momax PinBuzz 有較高分數。而GP的出品，定位距離則強差人意。



AirTag 2 深度評測｜遺失物救星再進化！第2代超寬頻晶片尋找更快

藍牙定位器（Bluetooth Tracker）是一種體積細小、通常為掛鉤、卡片或貼片形狀的電子裝置。它能附著於鑰匙、錢包或行李箱等日常物品，透過藍牙技術與智能手機連接，協助使用者在遺失物品時快速找回。

消委會14款藍牙定位器評測｜AirTag定位行李好用嗎？（hk01圖片／林勇 攝）

藍牙定位器原型示意圖

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部份熱門款式藍牙定位器

Apple AirTag (第二代) ／$249

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momax PinBuzz｜售價$149

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BOOMPODS BOOMCARD RECHARGEABLE｜$268

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Chipolo Card Spot｜售價$580

Samsung Galaxy SmartTag2｜售價$238

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藍牙定位器有盲點？消委會實測市區與郊外尋物表現

這類藍牙定位器，主要依賴附近同一操作系統的其他智能裝置來接收訊號 。 因此在人口密集的繁忙城市，網絡覆蓋廣，定位表現較佳 ； 相反，在鄉村地區、行山徑或行駛中的公共交通工具上，定位能力明顯下降 。

消委會14款藍牙定位器評測｜AirTag定位行李好用嗎？（hk01圖片／林勇 攝）

藍牙防丟器電池壽命比較：充電、換電還是用完即棄？

消費者選購時十分關注電池設計。測試的14款藍牙定位器樣本中，有4款內置充電池，另外9款則使用可更換的一次性電池，全部為鎖匙孔的款式，方便掛於行李上。另外，有一款卡片型樣本（Chipolo Card Spot）屬於用完即棄式產品，電量耗盡後不能充電亦不能更換，必須整個棄掉 。但好處是纖薄卡片型設計，特別適合放入銀包或證件套等個人物品內 。

測試的14款藍牙定位器樣本中，有4款內置充電池，另外9款則使用可更換的一次性電池。

只有卡片型樣本（Chipolo Card Spot）屬用完即棄式產品，電量耗盡後不能充電亦不能更換，必須整個棄掉 。

藍牙追蹤器私隱安全嗎？消委會檢視應用程式資料存取

由於藍牙定位器必須配合手機應用程式使用，資料安全性不容忽視 。 測試發現，所有相關應用程式均以加密方式傳送資料，整體安全性理想 。 雖然如此，所有程式都會存取部分用戶資料，例如用戶位置及智能裝置型號等 。 其中有兩款應用程式（包括三星的SmartThings）會存取較多資料，表現只屬一般 ，重視私隱的用家需多加留意。

購買藍牙定位器貼士：兼容系統與防水防丟功能

選購前首要考慮手機系統的兼容性 。 14款樣本中，大部分單一支援Apple的「尋找」應用程式 ，僅少數能兼容Google尋找中心或使用自家程式 。 在防丟功能方面，除了一款樣本外，其餘均設有防丟提示，當物品超出藍牙範圍便會發送短訊通知，惟需時約3至5分鐘，速度頗慢 。 萬一遺失物品，物主也可在程式的「遺失模式」中輸入電話號碼或電郵，讓懂得操作的拾獲者透過NFC得知聯絡方式 。 消費者亦應按實際用途挑選，例如用於單車等戶外物品，便應選擇具備防水功能的型號 。

來源：香港消費者委員會網頁