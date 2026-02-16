消委會／吸塵機｜由於無線直立式吸塵機毋須插線、收納方便，加上外形纖巧，逐漸取代傳統拖線式吸塵機，成為不少家庭的清潔主力。不過，市面上型號價格懸殊，從千元起到逾七千元不等，用家自然關心：昂貴品牌是否必然表現最好？平價產品那一款比較高CP值？



消委會實測16款無線直立式吸塵機

是次評比由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本於歐洲購入，並交由當地實驗室測試。消委會刊登其中16款在香港有售的無線直立式吸塵機測試結果，包括熱門品牌 Dyson﹑Bosch﹑小米等，讓本地用家可在選購前掌握實際表現。測試依據歐洲標準 EN 60312-1 進行，從吸淨能力、省電表現、漏塵情況、運作寧靜程度及使用方便性等多方面作出評估。

吸力與續航力，差距比想像中大

測試結果顯示，不同品牌及型號之間的吸淨能力與電池續航力存在明顯落差。即使同為鋰離子電池設計，實際可持續運作時間及清潔效能仍有很大差異。整體而言，只有6款吸塵機在吸淨表現上獲得較高評價（4分），其餘型號則在地氈或縫隙清潔方面稍顯遜色。這亦反映，單靠標示的吸力數據或電池容量，並不足以全面反映實際使用體驗。

Dyson 排名第二

向來被視為無線吸塵機代表的 Dyson，V15 Detect Fluffy 在是次評比中表現依然出色，吸淨能力及整體設計均獲得高分，但最終僅位列第二。第一名由 Miele Triflex HX2 獲得，同樣在吸淨能力和防漏塵表現出色，另在寧靜程度上略勝一籌，而且售價比較便宜，因此登上榜首。

小米 G20 以性價比突圍

相較動輒數千元的高階品牌，小米 G20 在是次測試中表現令人意外。該型號在吸淨能力及整體評分上均有不俗表現，而售價（$1,049）卻明顯低於多數競爭對手，性價比尤為突出。

消委會安全使用貼士

消委會同時提醒，用家應注意無線吸塵機的安全使用。避免購入不符合本地規格的產品，充電期間不宜長時間無人看管，並應依照說明書指示進行保養。若發現吸塵機或充電器出現異常聲響、氣味或滲漏情況，應立即停用並安排檢查。一般吸塵機亦不適合吸入高溫或燃燒中的物件，亦不可當作吸水工具使用。