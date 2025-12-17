對於追求極致音質的發燒友而言，日本名廠 final 絕對是地位超然的品牌。2025 年，final 不僅推出了採用純鑽石振膜的有線旗艦 A10000，更將其聲學精髓注入全新無線旗艦——final TONALITE。這款耳機號稱帶來「真無線耳機史上最大技術革命」，究竟它主打的D.T.A.S. 掃描玩法有何特別？又為何會震撼外國音響評測界呢！



日本名廠 final audio 向來對研發新技術有一份執著，兩年前他們動用大量人力及金錢在全球影音活動進行「D.T.A.S.」人體掃描實驗，最終進化為Kickstarter 眾籌項目「final TONALITE」（名稱取材自「音色／Tonality），記者上個月已率先收到final TONALITE，現在就馬上為你解釋其玩法。

為什麼聽耳機要掃描身體？解構 D.T.A.S. 數碼分身玩法

final TONALITE 的核心技術是 D.T.A.S.（數碼對映射聲學模擬技術），傳統耳機往往採用「一刀切」的調音，甚麼通透高音、重低音、層次感、女毒人聲，忽略了每個人頭部與耳朵形狀對聲音反射的獨特影響。但 final TONALITE 出廠時卻根本沒有調音，購買回家後要先透過專用 App，利用手機鏡頭掃描上半身、臉部及耳型，將數據轉化為虛擬的「聲學分身（Acoustic Avatar）」。配合雲端運算，配合兩年來在世界各地影音活動時進行的用家數據取樣大數據，系統會生成專屬的「自然音色目標曲線（PTTC）」。

早期的D.T.A.S. 掃描需要動用大量硬件，並需要戴特別的QR CODE頭套進行，如今跟機隨final TONALITE附送的頭帶，貼上幾個QR code，即可以手機DIY進行掃描。完成後的調音並非簡單的 EQ 調整，而是從物理層面還原聲音傳入耳膜的真實路徑，令聽感不再侷限於「頭內」，戴上耳機後還原出來的音效，像身處現實世界般自然開闊，達致真正的「度身訂造」。

承襲 A10000 旗艦血統｜單元近乎零失真

為了將D.T.A.S. 的數據如實重現，TONALITE 採用的10mm f-CORE for DTAS 動圈單元，其技術取自同廠有線旗艦 A10000（定價 HK$22,800），提供 TWS 史上最低級別的總諧波失真（THD），低頻乾淨、高頻通透，輸出的聲音細膩且真實。

外國傳媒與專業音樂人如何評價 final TONALITE？

在外國音響評論中，TONALITE 獲得極高關注。多位知名音響 YouTuber 均指出，傳統藍牙耳機往往帶有強烈的數碼渲染感，但 TONALITE 在啟用個人化模式後，聲音彷彿「脫離了耳機束縛」，還原度極高，有專業音樂製作人評價其準確度「足以作為錄音工作的標準參考設備」。

藍牙 6.0 與 Sony 降噪晶片加持，日常體驗亦夠全面

此機的硬件配置也不馬虎，有最新藍牙 6.0 及支援 LDAC 高清編碼，加上 Sony 旗艦降噪晶片及自家 Fusion-G 三重複合耳膠以及專屬的耳導管濾網，隔音力絕不輸Sony XM5。

電量方面，開啟降噪及 LDAC 下單次可聽約 6 小時，配合充電盒總續航達 27 小時，並支援無線充電，已非常夠用。

總結：92分高水平之作

final TONALITE 透過 D.T.A.S. 掃描技術，成功解決了傳統耳機的物理限制。TONALITE 是記者近年玩過最先進的真無線耳機，經過 D.T.A.S. 校正後的聲音，真的非常清晰、還原度極自然，樂器音色極具真實感。如果你追求錄音室級別的真實還原，這款耳機絕對是 2025 年值得留意的選擇。