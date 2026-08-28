Laifen Air Pro負離子高速風筒實測，299g極致輕巧展現強悍速乾力｜Laifen徠芬早前最新推出的 Air Pro 負離子高速風筒以 11.5 萬轉無刷摩打直接塞入僅重 299g 的輕便機身中。不僅擁有每秒 20 米的強悍氣流，更具備 2 億級負離子與智能溫控功能。究竟這部主打輕盈便攜的新世代風筒，實際吹髮體驗是否真的如此出眾？



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只有不足300g的重量，拎上手非常輕巧

機身設計輕盈便攜

當拿起Laifen Air Pro風筒時，最直接的感受就是極致的輕量化。機身只有 299g，比一罐普通的 330 毫升罐裝汽水還要輕盈。對於長頭髮的用家來說是一大福音，長時間舉高風筒吹拂後腦或髮根位置時，手腕不再容易感到酸痛。

風力夠強，長髮用家都可以很快吹乾頭髮

機身採用尼龍與玻璃纖維材質組合，表面覆蓋了防滑耐磨的優質 UV 塗層，握持手感細膩且不易留下指紋。雖然手柄部分無法像部分旅行風筒般摺疊收納，但其 218mm 的高度與等同於一部手機的闊度，已經大幅節省了佔用空間。配合隨機附送的便攜收納袋，無論是放入健身袋還是手提行李中都顯得游刃有餘。即使是經常需要外出公幹的專業人士，也能將其輕鬆塞進行李箱的角落，隨時隨地保持最佳髮型。

跟機的帶袋可輕易攜帶出行

11.5萬轉摩打速乾效果夠快

強大的風力輸出一向是高速風筒的最大賣點，這款新產品配備了品牌自研自產的升級版無刷摩打，轉速高達每分鐘 11.5 萬轉，能產生每秒 20 米的高速氣流。它改變了傳統風筒依賴高溫烘乾的運作邏輯，轉而利用強勁的風力迅速帶走髮絲表面的水分，效率極高。長髮用家在使用高速配合熱風模式下，大約只需 5 分鐘便能將頭髮完全吹乾。強悍的氣流能夠輕易穿透厚重的髮量，直接吹拂至髮根深處，解決了底層頭髮難以乾透的煩惱。

在使用時同時釋放高達 2 億級的高濃度負離子，有助於消除髮絲上的靜電並撫平毛躁

智能溫控與負離子改善毛躁

除了追求吹乾速度，護髮功能同樣是用家關注的焦點。風筒內置了智能溫控系統，能夠以每秒 100 次的頻率進行恆溫監測，確保出風溫度保持穩定，從而減低因過熱而燙傷頭皮或損害髮質的風險。在吹髮過程中，機身會同時釋放高達 2 億級的高濃度負離子，有助於消除髮絲上的靜電並撫平毛躁，柔順亮澤。

可以在機背因應不同顏色的LED直觀掌握當前吹風溫度狀態

在操作上，手柄上的兩顆實體按鍵負責控制 2 段風速與 5 種溫度模式，出風口背面的 LED 燈環會隨著冷風、暖風及熱風切換成藍色、橙色及紅色，用家能直觀掌握當前狀態。長按溫度鍵即可啟動冷暖循環風模式，自動交替冷熱氣流，在香港潮濕炎熱的夏季使用時能大幅提升舒適度，避免吹完頭又滿頭大汗的窘境。連續雙按則能切換至低溫柔和的兒童模式，60 分貝的低噪音運行不僅減少了刺耳的風切聲，也非常適合為家中的小孩或對聲音敏感的寵物吹乾毛髮。

簡易拆下入風位清潔濾網

配件與細節滿足日常所需

在細節處理上依然保持了不俗的水準，包裝內附送了一個標準順滑風嘴，採用磁吸式設計，安裝與拆卸都極為俐落，能夠有效集中氣流以方便吹直或整理髮尾。手柄底部配備了雙層金屬濾網，可以阻隔灰塵及髮絲被吸入機身內部，並且支援拆卸清潔，減少了長期使用後積塵引發異味或過熱的問題，設計貼心保養容易。

Laifen Air Pro負離子高速風筒售價只需$649，非常抵用。

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可惜Laifen Air Pro只對應220-240v電壓，如果如Dyson早前推出的Supersonic Travel般對應世界電壓，那就更方便旅行出行攜帶使用。

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