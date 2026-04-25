Dyson Supersonic Travel旅行風筒，330g超輕量 全球電壓外遊必備｜香港人喜歡出國外遊，但很多時酒店的風筒不給力，造型時常受限。Dyson 正式推出針對外遊設計的 Supersonic Travel 旅行風筒，結合輕量化機身與自動電壓切換技術，在旅途中隨時都可以作出不同造型。以二千零蚊的價格而言，對於時常出外旅遊的用家是否值得入手的選擇？



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Dyson 推出世界電壓版的 Supersonic Travel 旅行風筒

便攜設計重量僅330克

Dyson 旅行風筒在設計上實現顯著突破，對比標準版 Supersonic，Travel 版本體積縮減 32%，重量減輕 25%，機身淨重僅約 330g，重量與一罐 330 毫升汽水相若。輕巧設計方便收納於隨身手提包或登機行李箱，方便帶去旅行。內部規格依然維持高效水準，搭載轉速高達 110,000rpm 的高速數位馬達，配合專利 Air Multiplier 氣流倍增技術，產生高壓高速噴射氣流，確保快速乾髮效能。測試顯示超過 94% 試用者認為其性能遠優於一般酒店型號。

全新 Supersonic Travel旅行風筒比以往的版本更為輕巧

自動切換全球100－240v通用電壓

外遊最常見的技術障礙是各國電壓不一。這款風筒內置智能電壓系統，支援全球通用的 100V 至 240V，能自動偵測並切換電壓。用家無論身處日本、美國還是歐洲，均能即插即用，消除了電子產品跨國使用的問題。此外，機身內置智能溫控技術，每秒偵測溫度 100 次，確保出風口溫度維持在安全範圍內，防止過熱造成熱傷害。測試數據指其恆溫控制能有效提升髮絲亮澤度達 138%。產品更具備優異兼容性，能與現有的 Supersonic 系列配件共用。

就算hand carry上機都沒有問題

同步推出首款 Amino 免沖洗頭皮護理泡沫

首款免沖洗頭皮護理泡沫

另外同步推出首款 Amino 免沖洗頭皮護理泡沫，成分為專利 Amino11 配方，結合自家農場大麥萃取物及 11 種氨基酸。產品採用「泡沫轉精華」質地，避免黏膩感，能即時提升頭皮水分達 65% 並減少 62% 油脂，有效修復頭皮屏障。而且配合五月佳節，Dyson 推出限量「柔霧杏桃」色系，揉合柑橘橙、杏桃色與璀璨金色，新色包括Nural 風筒、Airwrap 造型器、專業級 Supersonic r 及 Airstrait 二合一吹風直髮器。

全新5月限定色系包括Nural 風筒、Airwrap 造型器、專業級 Supersonic r 及 Airstrait 二合一吹風直髮器