劉德華香港紅館演唱會2026｜公售抽籤攻略｜座位表+登記連結

劉德華香港演唱會2026紅館，優先及公售攻略｜座位表+連結｜劉德華演唱會今年！而且即將在9月21日恒生Mastercard信用卡優先發售、9月23日KLOOK優先套票，而9月28日則公開抽籤發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



天王劉德華重返紅館！準備好同華仔一齊大合唱未? 今次演出將橫跨12月至1月，陪粉絲跨年迎接新一年！想親身感受Andy的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

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劉德華 香港紅館演唱會2026 購票詳情

劉德華香港演唱會2026紅館｜公開抽籤發售

開賣時間：2026年9月28日上午10時至9月30日晚上8時

開賣連結：Urbtix

劉德華 香港紅館演唱會2026｜Cityline 恆生Mastercard信用卡優先發售（已完結）

開賣時間：2026年9月21日中午12時

開賣連結：Cityline

劉德華 香港紅館演唱會2026｜Klook 優先發售門票（已完結）

開賣時間：2026年9月23日中午12時

開賣連結：Klook連結

票價分為 $1380 / $980 / $680



劉德華 香港紅館演唱會2026 購票詳情

劉德華香港紅館演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「劉德華香港紅館演唱會2026」座位表及門券價錢為 $1380 / $980 / $680

劉德華香港紅館演唱會2026 演出日期

劉德華香港紅館演唱會2026 演出日期為2026年12月18日 - 1月10日 (共20場)，演出20場。

劉德華香港紅館演唱會2026 公開發售資訊

早前公佈了劉德華香港紅館演唱會2026，恆生Mastercard優先購票為9月21日中午12時起；KLOOK優先購票於9月23日中午12時發售；正式抽籤公售則在9月28日早午10時起Urbtix開始登記。

👇劉德華香港紅館演唱會2026座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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劉德華香港紅館演唱會2026何時舉行？如何搶購？ 劉德華香港紅館演唱會2026 即睇購買連結及心得 劉德華香港紅館演唱會2026 於哪個場地舉行？ 香港紅磡體育館 舉行 IAN Chan 陳卓賢香港演唱會2026 門券詳情？ 價格為 $1,380 / $980 / $680

劉德華香港紅館演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「劉德華香港紅館演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。