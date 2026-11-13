容祖兒AURA演唱會2027加場｜HKTicketing購票攻略｜連結＋座位表

容祖兒演唱會2027｜HKTicketing購票攻略｜連結、座位表｜售票購票連結心得、HKTicketing購票心得｜香港樂壇重量級天后容祖兒正式宣佈強勢回歸，為一眾久候多時的本地樂迷帶來全新大型巡迴演出，而且重金落實於香港啟德主場館演出，務求將整體舞台製作與視覺效果推向另一個高峰。而公售不足一小時，就已經完全售罄，官方更立刻公布加開2場！想在今次加場成功搶票有什麼技巧？提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

11月13日更新加場資訊

買唔到容祖兒演唱會門票？ >>呢度仲有最後機會<<

回望過去的音樂生涯，容祖兒憑藉無數膾炙人口的金曲陪伴著一代香港人成長。距離上一次在香港舉辦的大型個人售票演唱會已經足足闊別了七個年頭，無數樂迷每天在網上論壇敲碗期待她再次踏上大舞台。英皇娛樂今次特別為這場別具意義的演出命名為「AURA」，寓意著過去二十多年來歌手與台下觀眾之間互相照亮、共同成長的深厚連結。這份長年累積的情感牽絆，將會化作每一晚的強大演出能量。

是次演唱會破天荒進駐香港最新的地標建築啟德體育園。演出將會安排在園區內規模最宏大的啟德主場館舉行，這也是該場館自落成以來首批迎來的天后級大型流行音樂會之一。

演唱會將於2027年1月18日、22日及23日，一連三天晚上七時三十分開演。而因為門券很快被搶購一空，因此決定加開2027年1月19及24日兩場！

門票共設有四種價位，分別為1680元、1280元、980元及680元。加場公售將於11月18日於HKTicketing公開發售。

《容祖兒AURA演唱會2027》｜加場公開發售

開賣時間：2026年11月18日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

門券票價分爲1680元、1280元、980元及680元

《容祖兒AURA演唱會2027》｜中銀銀聯信用卡優先發售（已完結）

開賣時間：2026年11月9日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

《容祖兒AURA演唱會2027》｜Trip.com優先發售（已完結）

開賣時間：2026年11月13日中午12時

開賣連結：Trip.com

《容祖兒AURA演唱會2027》｜港澳銀聯信用卡優先發售（已完結）

開賣時間：2026年11月10日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

《容祖兒AURA演唱會2027》｜正式公開發售（已完結）

開賣時間：2026年11月13日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2026年版）👇👇

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究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

容祖兒AURA演唱會2027 座位表（暫以鄭秀文演唱會參考）

容祖兒AURA演唱會2027加場 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「容祖兒AURA演唱會2027」座位表及門券價錢為港幣1680元、1280元、980元及680元

容祖兒AURA演唱會2027加場 演出日期

容祖兒AURA演唱會2027 演出日期為2027年1月18日、22日及23日，加場為2027年1月19日及24日，合共5場。

容祖兒AURA演唱會2027 加場公開發售資訊

容祖兒AURA演唱會2027 指定中銀及銀聯信用卡的用家可於2026年11月9日及10日進行優先訂購，11月12日則設有旅遊平台率先發售。若未能透過上述途徑買飛，公開發售將統一於11月13日中午十二時透過快達票及大麥平台進行。而加場公開發售為11月18日中午12時。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。



容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

容祖兒AURA演唱會2027 何時舉行？ 是次巡迴演唱會落實於2027年1月18、19、22、23及24日，合共5場。 容祖兒AURA演唱會2027 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 容祖兒AURA演唱會2027 如何購票？ 加場公售將於2026年11月18日中午12時公開發售。如想知搶購心得，可前往購票攻略。

容祖兒AURA演唱會加場 2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入快達票 HK Ticketing，建議電腦同時安裝多款不同的瀏覽器，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時12時讓用家選擇進入購買「容祖兒AURA演唱會2027 加場」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼，然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如12點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早5-10分鐘左右開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。