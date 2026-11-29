買智能手錶的人，第一眼幾乎都落在螢幕上。邊框窄不窄、亮度夠不夠、抬腕亮不亮、是不是常亮顯示。售貨員也愛從這裡講起，因為螢幕是最容易被看見、最容易做對比的部分。但真戴上半年，螢幕帶來的新鮮感會迅速消退。



讓你每天還在意它的，往往是另一些東西：跑步時軌跡準不準，開會時能不能不掏手機回一句，出差三天忘帶充電器會不會直接關機，戴了一年錶殼有沒有發黃掉漆。價位差三四倍的智能手錶，差的從來不是一塊螢幕，而是一整套取捨。

買智能手錶的人，第一眼幾乎都落在螢幕上。（unsplash@Sabina）

智能手錶到底貴在哪裡：

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螢幕差得最直觀 卻只是開場

千元價位的螢幕，多數在戶外強光下有點吃力，抬腕要瞇眼；刷新率和觸控響應也算夠用，但滑動時的跟手感差一點。旗艦普遍用上了更高亮度、更低功耗的螢幕方案，常亮顯示下也保持較高亮度，玻璃蓋板換成更耐刮的材質。

這項差距真實存在，只是它屬於「體驗的第一層」。螢幕參數好寫、好講、好宣傳，所以廠商願意把它放在顯眼位置。真正決定你兩年後還願不願意戴的，是螢幕後面的東西。

感應器差的不只是數量 還有判斷力

千元手錶一般配基礎的心率模組加加速度計，能測心率、能記步數、能算睡眠時長，日常夠用。旗艦往往堆了多通道心率、心電電極、皮膚溫度、更高精度的血氧，硬件規格拉開明顯的距離。

但更值得琢磨的是算法。同樣一組心率數據，能不能識別出房顫、能不能把睡眠分期分準、運動時能不能把心率和配速對應上，靠的是背後的模型和數據積累。感應器是入口，算法才是結論。

一個只在參數表上寫得漂亮、實際結論經常飄的手錶，不如一個參數中等但結論穩的手錶。選的時候別只數感應器個數，要看它給出的健康提示有沒有經過驗證、有沒有明確的適用範圍。

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定位能力 運動的人才分得出高低

這條差距在城市場景裡幾乎看不出來，一進樓群、樹林、山谷就現形。千元機型多採用單頻定位，軌跡容易畫成鋸齒，配速忽快忽慢；旗艦用雙頻多衛星定位，跑完一圈回到起點，軌跡能貼著實際路線走。

對只在屋苑裡散步的人，這不是問題。對每周跑三四次、偶爾進山的人，這就是分水嶺。定位之外，離線地圖、軌跡返航、氣壓高度計這些能力，也基本只在旗艦上出現。

續航沒有贏家 只有取捨

千元手錶用低功耗晶片加相對輕的系統，撐一周甚至兩周不稀奇，很多人買它就是圖不用天天充電。旗艦塞進了常亮螢幕、獨立通信、更多感應器，續航往往退回一天一充，在高耗電的使用情況下甚至更短。

這不是旗艦做得差，而是它選擇把電量花在了別處。有些旗艦用雙芯架構作折衷，日常切到省電模式能撐好幾天，但打開全功能又回到一天一充。想清楚自己更怕哪種麻煩：是每天睡前多一步充電，還是功能被砍掉一半。

能不能脫離手機 是產品定位的分界線

千元手錶多數是手機的外延：連上藍牙，轉發通知，控制音樂，斷開連接就只剩下時間、心率、運動記錄。旗艦則常常支援獨立通話、獨立安裝App、離線支付、離線儲存歌曲，部分型號還有衛星通信和緊急求助。

這個差別平時感覺不明顯，一旦遇到手機沒電、健身房不想帶手機、出門跑步只想戴錶的情況，差距立刻變得具體。能不能獨立使用，決定了它是 「腕上的顯示螢幕」，還是 「手腕上的獨立裝置」。

材質和耐用 要用時間才看得出來

參數表很少提這件事。千元多用鋁合金配塑膠後殼，輕是優點，但用久了邊角容易磨出痕跡，淺色錶帶也容易髒。旗艦會上不鏽鋼、鈦合金、陶瓷背殼，防水等級也從日常防潑濺提到可以游泳甚至潛水。

這些細節不會在開箱影片裡被放大，卻決定了三年後這隻錶看起來還像不像樣。還有一個容易被忽略的地方：錶帶接口的結構強度。便宜的卡扣用久了會鬆，貴的未必更花哨，但做得更紮實。

那多出來的錢 到底買了什麼

大致可以歸成四件事：更準的數據、更強的獨立能力、更長的使用壽命、更深地嵌進你手機所在的生態。

如果你只需要看通知、記步數、偶爾測個心率，還希望十天半月不充電，千元檔其實非常合適，多花的錢買不到與日常匹配的額外價值。

如果你常年運動、在意健康數據的精度、經常不方便帶手機、或者需要一塊能進會議室的手錶，旗艦的溢價才有落點。

螢幕是第一眼的心動，其餘的是往後幾年每天都要面對的瑣碎。買錶這件事，容易被第一眼帶走，也容易在第三個月開始後悔。想清楚自己真正會用到的功能，比對著參數頁糾結亮度數字要有用得多。

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