撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-07-05 19:00

$5000元消費券已開始接受登記，不少市民都想用消費券購買電子產品，不過消費券只有$5000，如果想免補錢買iPhone有甚麼方法？《香港01》科技玩物記者蒐羅4間電器商的消費券付款方式，市民可以選擇合併數個支付平台，甚或分上下兩期付款，不用擔心消費券不夠錢支付！

想買iPhone，用消費券可以怎樣付款？想買價值8000元的洗衣機，可以和其他家庭成員跨平台合併購買嗎？各間商戶都分別推出不同消費券付款計畫，希望吸引市民購物。除了可以跨平台合併多個消費券購物外，更能用現金補貼餘額、分開兩次付款等。下面蒐羅豐澤、友和、蘇寧及衛訊四大電器商消費券夾單/拆單攻略，教你唔使補錢都買到！

👇👇如果想買iPhone等價值較高的數碼產品，原來有方法拆單／合併單／分期付款👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

消費券買iPhone

不論是 Apple Store 還是其他經銷商，都不一定接受全部 4 個支付平台，所以想買消費券買 iPhone，第一步就要先知道各個經銷商支援的消費券電子支付方法有什麼。

👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

+ 6 + 6 + 6

Gift Card

如果你打算等 iPhone 13 的話，可以在收到兩期錢後，先透過 Tap & Go 在 Apple Retail Store 或 Apple Online Store 買 $5000 Gift Card，再在 iPhone 13 推出時用 Gift Card 支付部分費用，那就不用被消費券 12 月或 1 月尾的期限掣肘，比較靈活。

👇👇消費券哪個平台買iPhone 最高回贈？按圖放大睇👇👇

+ 3 + 3 + 3

瀏覽全文：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

同場加映：$5000消費券 淘寶／Amazon／ebay用唔用得？合資格網購平台一覽

政府最新公布消費券除了可用於日常實體商店的消費外，亦可以用於乘坐交通工具。另外近日各大網購平台都爭相做優惠，吸引消費者使用消費券消費。但消費券並非使用於所有網上購物平台，要留意非本地的網購平台並不適用使用電子消費券。

👇👇👇👇睇清本港網購平台適用電子消費券（7.2最後更新 如有其他平台歡迎提供）👇👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

瀏覽全文：$5000消費券 淘寶／Amazon／ebay用唔用得？合資格網購平台一覽

同場加映：$5000消費券｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信 開戶教學+優惠總合集

當大家心大心細未知選用哪個營運商之際，記者就整合每間平台之開戶教學及優惠合集，方便大家選擇！其中Tap & Go更有登記政府消費券專屬虛擬卡的方法，例如如何加入Apple Wallet 、Google Pay、華為錢包、雲閃付App！

👇👇（支付寶、Tap & Go）電子支付開戶教學+優惠懶人包👇👇

+ 23 + 23 + 23

👇（八達通、WechatPay HK）電子支付開戶教學+優惠懶人包👇其中一間營運商送額外$5000

+ 12 + 12 + 12

瀏覽全文：$5000消費券｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信 開戶教學+優惠總合集