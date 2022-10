Nothing Ear (Stick) 實機試|Nothing 今年稍早時推出的 Nothing Phone(1) 引起科技界、甚至時尚界的熱烈討論,但在手機之前,上年度他們的 Nothing Ear(1) 無線耳機同樣收獲不少好評,更在 MIRROR 效應之下於香港收獲一批用戶。



在一年之後,Nothing 就再次向耳機產品埋手,即將在 11 月 4 日於全球市場推出新款耳機 Nothing Ear(Stick),除了外型上一貫引人注目,於定價上都頗具爭議,其開出的香港售價高達$899,對比上年度 Nothing Ear(1) 上市時更昂貴。

《香港01》科技玩物記者早前就取得 Nothing Ear(Stick) 的正式版本作開箱試玩,就看其是否可以對得住稍稍偏高的售價?

Nothing Ear(Stick) 開箱、初見「唇膏型」外裝

Nothing 品牌出品,比較注重由外到內的「體驗」,Nothing Ear(Stick) 單是外包裝已相當特別,外盒採用長條形設計,與一般的科技產品的方正模樣已經大大不同,另外今次依然保留了糖果外裝式封條,而且分開兩邊撕開,開箱體驗的確是別樹一幟。

打開包裝之後,從兩側分別取出耳機充電線以及 Nothing Ear(Stick) 的本體。(蔡浩騰 攝)

回到 Nothing Ear(Stick) 的產品本身,其充電盒設計是近年少見的圓柱體設計,據說造形設計是取材自女士們常用的唇膏,在取出耳機前,只需要抓住一邊輕輕轉動就可以了,動作與「扭唇膏」的確有幾分相似。

唇膏形的 Nothing Ear(Stick),整體的體積較前作 Ear(1) 更為小巧,即使連同錢包放在褲袋中都毫無壓力,但這樣的體積、形狀亦令其無法加入充電天線,未能支援 Ear(1) 的無線充電,要充電就只能透過盒上唯一的 USB-C 插槽輸入電力。

對比起 Ear(1) 的小方盒,圓柱形的 Nothing Ear(Stick) 的確更為便攜(蔡浩騰 攝)

Nothing Ear(Stick) 聽歌實測

在耳機方面,Nothing Ear(Stick) 對比起 Ear(1) 最大的改變,在於採用半開放式的設計而非 Ear(1) 的入耳式,除了不再支援主動降噪之外,音質與聽感方面都有不少用戶感到關注。

在這一方面,Nothing 其實是有針對性地進行加強, Ear(Stick) 一對耳機內置的 12.6mm 特制動圈單元,除了比 Ear(1)內的單元更大,又採用了高級磁鐵以達成目前市場最靈敏的反應,另外加入了特殊塗層以降低失真率。

除此之外,Nothing 更特別提到,為了彌補開放式設計帶來的低音散失,Nothing 方面就為Nothing Ear(Stick) 加入了名為 Bass Lock 的智能算法,在需要時加強 Nothing Ear(Stick) 的低音輸出。

我們就以 Nothing Ear(Stick) 播放過一連串的音樂,在整分析力上,其表現的確比 Ear(1) 有明顯的進步,尤其在高音人聲方面可以表達到更多層次,低音方面亦明顯渾厚得多,只不過半開放式的設計令耳機的隔音效果較差,在戶外聽歌時基本上未能夠專注於其音質素表現之上,這方面用慣入耳式耳機的用戶可能會不太習慣。

Nothing Ear(Stick) 日常配戴、通話實測

Nothing Ear(Stick) 採用半開放式的設計,沒錯會影響音樂聆聽,但最大的優點是其配戴的舒適度都有所提升。Nothing 方面強調 Ear(Stick) 耳機每邊只重 4g,的確相當輕巧,再加上無耳膠的設計,配戴起來相當舒適,雖然不至於「無感」,但即使戴上好幾小時都不會有像入耳式耳機帶來的不適感覺。

除了配戴的舒適度,Nothing 方面就表示今次的 Ear(Stick) 在通話接收、降噪上都有所加強,記者就親身實試過,從對方的意見以及事後的通話錄音中所知,Nothing Ear(Stick) 在通話時的確可以濾去大量的背景雜音,但在捕捉人聲的能力上還有改進空間,在戶外時需要稍稍提高音量,對方才可以清晰地聽到記者的說話。