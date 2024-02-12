Windows XP是微軟歷史上一個重要轉折點　經典開機畫面印象最深

23年前，微軟發布了Windows XP操作系統，這一事件被公認為是該公司歷史上一個重要的轉折點。雖然時間已經過去了很多年，但現在仍有很多人懷念這款操作系統。



Windows XP在當時獲得了巨大的成功，其規模甚至超過了Windows 95。這也是因為在發布Windows Vista之前，微軟花費了更長的時間才推出了下一個版本的操作系統。

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然而，在Vista上市後遭遇冷遇後，微軟決定繼續支持Windows XP，並開始着手開發Windows 7。最終，在2009年底，該款操作系統得以問世。

諷刺的是，由於Windows 8/8.1操作系統的失敗，Windows 7也擁有了相當長的支持壽命。根據Statcounter的最新數據，在近10年後，仍有約0.57%基於Windows的PC正在運行這個20多年前正式發布的操作系統。

值得注意的是，在這個背景下，「上網本」也變得流行起來。這些設備通常擁有較小的尺寸和電池壽命，但仍然可以滿足用戶對於便攜性和功能的需求。

此外，在技術方面也有一些進步。例如，在硬件層面上，隨着處理器性能的提高和存儲容量的增加，電腦的運行速度也得到了明顯提升。而在軟件層面上，則出現了各種應用程序和服務以滿足用戶不斷增長的需求。

總結來說，儘管已經過去了這麼多年，但Windows XP仍然對很多人來說是一個熟悉而又令人懷念的操作系統。同時，在科技發展的過程中，我們也見證了許多變化和進步。

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