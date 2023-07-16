深圳美食｜燒烤串燒店5間本地人推薦　東北四川成都重慶風味盡攬

「大學生組團到淄博吃燒烤」、「遊客專門乘高鐵到淄博吃燒烤」、「大學生組團BBQ小餅卷肉」的話題接連登上微博熱搜榜。烤爐、小餅、蘸料「靈魂三件套」，加上滋滋入味的串串燒烤，成為今年各地旅人的美食標配。

但其實，想吃燒烤哪需要跑這麼遠，在深圳也可以有很多選擇呀！



1. 李不管把把燒：來自成都的「夜宵大魔王」

深圳燒烤那麼多，東北的、新疆的……那成都的把把燒究竟是個啥？👇👇👇

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成都宜賓的把把燒，不僅是一把一把的肉串來燒，還有2個獨家秘密。

① 火上飄

和普通燒烤不同，李不管把把燒特別改造了燒烤架，一旁加了個鼓風機，把火吹起來，顧名思義，肉串在火上飄，烤出來的串兒更加有炭火味兒。

李不管把把燒特別改造了燒烤架，一旁加了個鼓風機，把火吹起來。

② 用醬滷

烤到半熟的烤串拎出來「泡澡」，每一根都浸泡在用100多種香料特製的醬汁中，再一邊翻轉一邊撒上辣椒粉，師傅熟練的手法讓肉串的每一面都蘸上。

豬鼻筋

吃豬鼻筋只有0次和無數次，嘗過一次你就會發現它的好，表面有一層膠質吃起來口感是脆的，微微的辣味配上冰啤酒，是味蕾的多重享受。

吃豬鼻筋只有0次和無數次，嘗過一次你就會發現它的好，表面有一層膠質吃起來口感是脆的。

烤五花肉

經典的烤五花肉沒嘗過就算白來，經過秘製醬料的浸泡，肥瘦均衡的五花肉把味道牢牢鎖在了裏面，配上乾料花生粉和辣椒粉，濃郁的香氣刺激鼻腔，想吃它的人，都拿着愛的號碼牌呢~

包漿豆腐

咕嚕咕嚕端上桌，表面蓋上一層魚腥草、藿香和葱花「被子」，撥開就能看到吸飽湯汁的豆腐，嬌嫩的讓人捨不得觸碰（魚腥草和藿香可以去掉）。鐵盤中心還擺滿了無刺的巴沙魚片，嫩滑程度，竟然一時分不清誰是魚片誰是豆腐……

還有這些，放心可衝

烤骰子牛肉、呼倫貝爾小羊排、宜賓特產天味香腸、生牛肉，眾多特色美食，總有一款能圈住你的胃，約着三五好友坐着竹桌椅，吹着微涼的風，一起吃着成都街頭的燒烤，是吃貨們的正確解壓方式呀。

店鋪訊息：李不管把把燒

地址：深圳市蛇口興華路海濱花園商業中心1棟一層118-120號

交通：地鐵2號線海上世界站A口步行290m

人均：¥86/人



2. 九村烤腦花燒烤店：山城專屬的風味燒烤

夏日炎熱的夜晚，說到宵夜，燒烤自然是多數老饕的第一選擇，吃膩了普通燒烤風味，這家山城專屬的重慶風味燒烤很值得一試。👇👇👇

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來了就吃｜招牌烤腦花

烤腦花並不算是燒烤店的「常駐選手」，說起烤腦花，不少人第一反應就是漏。說實話小編也是初次嘗試，沒想到意外的很好吃，不腥還特別上頭。

每天新鮮到店的腦花，淋上九村秘製的油辣子醬料，滿滿的湯汁烤得吱吱冒油。上桌一定要趁熱吃，帶着碳火氣的腦花一口下肚，先是腦花的鮮嫩，後是紅油的鮮香，香辣在齒間交織，很難不愛。

風靡川渝｜烤苕皮

風靡川渝的燒苕皮果然名不虛傳，經過炙烤的苕皮會變得外酥裏糯，搭配靈魂酸蘿蔔，爽脆軟糯的口感，越嚼越上頭，一人一串根本不夠吃。

除了它們，還有這些

招牌牛五花、炭烤掌中寶、烤耙雞爪、炭烤牛舌，還有這些烤物也不能錯過，總的來說味道不賴，口味相對重口，來瓶啤酒巴適得板（編按： 四川話「巴適得板」是安逸舒服之意）！

店鋪訊息：九村烤腦花燒烤店

地址：連鎖門店，大眾搜索就近快樂即可！

人均：¥93/人



3. 湘火餐廳：鶴崗人的「22小時燒烤店」

在南山區高新科技園，有這麼一家傳奇小店，白天賣粉，晚上擼串，營業時長22小時超長待機，號稱「燒烤界的華為」！無數的店鋪在這開開停停，可不少東北老饕吃過後只認這家！

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來到這，老熟客都直接盲點它——鶴崗肥瘦，一口瘦一口肥，顆顆肥嫩，慢烤散發出誘人的油花。咀嚼間滿口炭烤過後的奶香，入口還會爆汁，太適合下酒了！

第一次吃到3分熟的烤牛肉的小編，一下就被圈粉了，在炭「火上飄」兩圈，烤到表面微微焦，撒上調料，又嫩又入味！

除了它們，還有這些

不怕辣的勇士還可以試試這個變態辣雞翅！燒烤師傅辣椒不用錢一樣拼命撒，辣得又饞又過癮。豆卷和烤冷麵更是地道的東北食材，趁熱吃還會爆汁，也太太太勾食慾了吧！

豆卷是地道的東北食材，趁熱吃還會爆汁，也太太太勾食慾了吧！

晚開爐子、生火、開始接客、圍桌而坐，在繁華的CBD裏，多幾分東北味兒的煙火氣，熙熙攘攘而不為名利，這大概才是下班後擼串的意義所在吧~

店鋪訊息：湘火餐廳

地址：深圳市南山區大沖都市花園004號鋪

交通：地鐵1號線高新園站B口步行690m

人均：¥88/人



4. 邢氏老太太烤串：據說火遍東北三省的燒烤店

火遍東北三省的燒烤店邢氏老太太烤串，已經是30+年的老品牌，店裏全是當天現殺牛羊肉，師傅們就在明檔裏切肉、串肉，調完料直接上桌。👇👇👇

小編就喜歡這種全自動烤爐，把牛肉串放上去就能自己動，能自己把握熟度的同時，解放雙手等待美味的到來就ok！肥瘦相間的肉串，蘸上秘製的干碟，麻辣鮮香多種滋味直擊舌尖！

肥瘦相間的肉串，蘸上秘製的干碟，麻辣鮮香多種滋味直擊舌尖！

除此之外，還有這些

老太太涮毛肚、生烤雞脆骨，除了來吃東北燒烤都少不了的涮毛肚和雞脆骨，還有羊肉串、鐵板烤冷麵等90+道東北特色美食，連東北老鄉來了都直呼：有內味兒了！

店鋪訊息：邢氏老太太烤串

地址：南山區南頭街289號麗樂美居底商

交通：地鐵1號線大新站A口步行710m

人均：¥102/人



5. 擼起袖子吧燒烤：燒烤點評榜單常年霸佔第①名

在這裏我們既可以享受音樂，也可以盡情燒烤擼大串。天上飛的、地下跑的、水裏遊的，擼起袖子大火烤，通通給你擺上桌！這裏的人氣招牌三件寶，進店要先拿下，手速慢點可能就沒了！👇👇👇

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內蒙草原羔羊肉串

選用來自內蒙烏拉特草原的羔羊「小鮮肉」，每隻不超過三個月大。現穿現烤，肉質最是鮮嫩脆彈。

專業的低温排酸工藝，入口一點羶味都嘗不到，原汁原味還自帶奶香～串串外焦裏嫩，被火焰逼出了馥郁香氣，一口咬下瞬間爆汁，美味直擊靈魂！不要猶豫，落座閉眼點就對了。

爆香小嫩牛

低脂高蛋白的小嫩牛也同樣優秀，口口鮮嫩又有嚼勁。

猛火炙烤下，秘製醬汁已經滲透進牛肉肌理，鹹香好味，越嚼越香！低脂高蛋白，好吃不怕胖！小仙女和健身人士都可以放心pick。

烤牛油粒

燒烤老饕最鍾愛的下酒菜，非牛油粒莫屬。表層香酥油滋滋～～咬開瞬間，濃郁的脂香瞬間在口腔裏炸裂！OMG！這味道真是該死的迷人~

除了三道人氣招牌，菜單上還有50+豐富菜品，天上飛的地下跑的水裏游的……想吃什麼儘管打勾勾～

來這裏擼串的同時還能吃烤魚。每份分量巨大，上桌瞬間口水直流，魚皮爽滑，魚肉爽口，一份2-3人吃綽綽有餘。

店鋪訊息：擼起袖子吧燒烤

地址：連鎖門店，大眾搜索就近快樂即可！

人均：¥75/人



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