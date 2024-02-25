深圳福田美食｜梅林城中村5間小店　醬爆蝦餅四川豆花飯辣得誘人

深圳福田區梅村，一個特色美食眾多的城中村，因獘好吃，一個月，竟然讓小編吃胖8斤？



下面推薦這5家好店，嘴刁的本地人也說好吃，放心打卡！👇👇👇

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1. 高三姐豆花

四川人無法忘懷的「豆花飯」藏在梅林城中村！開店16年，招牌是一碗「豆花飯」，還有各類川辣「爆炒」，一家不到10張桌的「川味小店」，竟惹到深圳人搭枱也要吃，招牌是這道鮮辣豆花飯！

店裏的招牌豆花飯，每個進店的人桌上都得來上一碗！豆花是老闆每日新鮮做的，老豆花吃起來口感會厚實一些，與甜豆腐花不同，豆花的蘸水調味均衡，香辣更突出，再拌着香噴噴白米飯一起吃進胃裏，這才是正宗四川豆花飯的打開方式！

油光光的水煮肉片，紅油噴香，邊吃邊跟着嘴角往下滴，肉片細嫩無比！

鮮香油亮的腰花，吃了一口上癮，腰花超嫩滑稍微保留了自身的味道，血皮菜豬肝，豬肝配上血皮菜的香氣更加昇華，口感又鮮又嫩，好吃到停不下來！麻婆豆腐鮮香麻辣，讓人超上頭！

正宗四川人開的店，味道夠鮮辣刺激，喜歡吃辣的小可愛趕緊給我衝這家店！

高三姐豆花

地址：深圳福田區梅林路上梅林新村56棟102鋪

交通：深圳地鐵9號線梅村站C1出口，步行340m

營業時間 : 週一至週日11:00-14:00，17:00-21:00



2. 沁心陵水酸粉

梅林城中村，藏着一家海南人開的正宗海南特色美食，住寶安、龍崗的深漂海南人為了一解鄉愁，每週都要往這跑！憑藉「海南粉+清補涼」這對解暑CP，在梅林出了圈，不用出省，正宗海南特色在深圳也能吃到。

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招牌是這碗來自海南省陵水縣的陵水酸粉，店裏熱銷TOP 1，熟客進店必點！食材全部來自海南，滿滿一碗料，吃起來酸辣甜香，味道鮮美，一碗解了無數深飄海南人的鄉愁～

陵水酸粉要想做得好，靈魂湯汁是關鍵，每日鮮熬的酸湯很像炒田螺的香味，湯色看起來金黃濃厚醇香，據説，不少海南人就衝着這碗靈魂酸湯來的！

除了湯汁，陵水粉也相當重要，從海南空運到深圳的正宗海南米粉，米香很足，掛汁能力max，這樣嗦起來滿足感爆棚！

海南本地人愛嗦陵水酸粉前，要加入黃燈籠椒，加上辣椒的提鮮，馬上讓你打開味蕾新世界的大門，讓你嗦粉快樂加倍！

夏天時更可搭配清補涼炒冰，這樣才完美！清補涼炒冰，將椰汁利用機器製成冰沙，比椰汁吃起來更加涼爽，還帶冰沙的口感，嗦粉的時候來一碗，真的很味美解膩！

14種配料組成一碗清補涼，芋圓、香芋、紅豆……用料相當豐富，吃起來清爽解膩、沁人心脾，一勺全是料，跟海南粉搭配，夏天這樣嗦粉，才是真的爽！

最後，沁心店面不大，但是吃過都是回頭客，靠真材實料「征服」一眾深圳老饕，想吃正宗海南特色美食的小可愛們，一定要來梅林打卡呀～

沁心海南陵水酸粉（梅林店）

地址：深圳福田區梅林路48號上梅林新村79棟

交通：深圳地鐵9號線梅村站C2出口，步行330m

營業時間：11:00-23:00

電話：13423795649



3. EiEi·老鹽·蝦餅·糟粕醋

2019年開業的EiEi已經在梅林火了4年了，憑藉醬爆蝦餅和老鹽系列飲品，在福田小有名氣，最近還推出了糟粕醋，一碗超精彩，趕緊跟着小編一探究竟！

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糟粕醋，被名字耽誤了500年的海南特色小吃，採用釀酒過程中酒糟發酵產生的酸醋作為湯底，然後加上海貨和海南粉組成的海南特色美食，微辣、酸甜可口、口感清清爽爽。

這一碗海王全家福糟粕醋，這滿滿堆成小山的一碗料，一上桌讓人忍不住驚歎，這分量估計需要兩個大胃王才能吃掉一碗，建議帶朋友一起聚餐共享！

裏面彙集小青龍、鮑魚、海螺、大扇貝……多種海鮮，淋上靈魂湯料，看着就忍不住為它垂涎三尺！

除了EiEi家新推出的糟粕醋，醬爆蝦餅也值得你去一次梅村！

加了超大顆蝦仁的蝦餅，塗上EiEi家的秘製辣醬，吃起來口味辣中帶甜，又鮮又刺激，餅邊嘎嘣脆，中間部分韌性十足，簡直不要太誘人了！

據説，深圳最古早的老鹽黃皮就出自EiEi家！可想而知，這杯鹹果汁味道有多正宗，還有，最近上新了老鹽山竹，小編已經試過了，用了6顆山竹的飲品太寶藏了！

EiEi家店面不大，但是真的很温馨，進店打卡你就知道了，每一個角落都細節滿滿，也有很多美味的小食和飲品，這麼有特色的小店，趕緊約上三五好友一起來梅村逛吃逛吃吧～

EiEi · 老鹽 · 蝦餅 · 糟粕醋

地址：深圳福田區上梅林新村130棟-2

交通：深圳地鐵9號線梅村站C1出口，步行200m

營業時間：11:30-22:30

電話：18576679899

註：「海王」全家福需要提前1天預約



4. 伊妹兒厚切炒酸奶

伊妹兒厚切炒酸奶，開在梅林城中村，每日鮮做厚切炒酸奶、擁有30+種口味，新鮮水果和用料足，讓它在福田梅村爆火，「門店招牌樸實無華，但是主要靠實力」，款款都好吃！

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性冷淡風的一款椰子灰酸奶，看起來高冷，吃起來卻酸甜絲滑，抹茶小清新，進口的優質宇治抹茶粉帶微苦，再搭配海鹽和酸奶綜合的剛剛好。

海鹽芝士玫心，這款是果味和花香味的雙重融合，顏色看起來也好有食慾，喜歡玫瑰花香味的可以衝這款，新品粉桃芭樂，第一口就被驚豔，桃香搭配紅心芭樂清新爽口絲滑，還有淡淡茶香。和大白兔奶糖的味道。

店裏除了厚切炒酸奶，還有現炒酸奶也值得嘗試，但可能炒一碗時間比較久，裏面會加入豐富的椰子片，吃起來口感層次更豐富，口感偏酸，不趕時間的小可愛們可以打卡這款哦～

這家城中村小店，店面不大，但卻很温馨，進門就能看見牆上用心的留言，一片誇味道好的粉絲留言，趕緊來梅村吃酸奶炒冰吧。

伊妹兒厚切炒酸奶

地址：深圳福田區梅林路上梅林新村57棟103鋪

交通：深圳地鐵9號線梅村站C1出口，步行340m

營業時間 : 週一至週日10:30-22:00



5. 老周記雙皮奶

老周記順德雙皮奶，這家開在上梅林新村巷子裏的雙皮奶，店面破破舊舊如同快餐店，卻也阻礙不了它每天賣出數百碗雙皮奶。

店裏光雙皮奶就有10+款，如果第一次去不知道點什麼好的話，就問老闆哪款最人氣，盲點不踩雷，雙皮奶底都是一樣的，主要是上面的配料不同哦。

如果要推薦一款，絕對力推窩蛋雙皮奶，小編還超幸運地中了雙黃雞蛋，聽老闆説幾個月都碰不到一次～

窩蛋只有6成熟，輕輕一壓蛋液就會温柔地流出，瞬間染黃整碗雙皮奶，沾着蛋液吃味道更香濃，還有濃香甜蜜的紅豆和口感綿軟的鷹嘴豆，也值得打卡哦～

除了雙皮奶，其實店裏還有一個招牌炒粉，雞蛋、豆芽、肉末、醬料……在大火的翻炒中融為了一個整體，上桌還帶着鑊氣，看似普通，人氣卻甚至蓋過雙皮奶，不信你來試一試哦～

好吃程度可以這樣説，不少人專程開車從各區過來都要打卡，店裏只有叔叔和阿姨兩個人，遇上高峯期完全忙不過來，所以阿姨特意叮囑：想吃炒粉要靠緣分！原創小店，值得打卡～

老周記順德雙皮奶

地址：深圳福田區梅村路上梅林新村3棟101號店鋪（御蝶坊麵包店旁巷內）

交通：深圳地鐵9號線梅村站C1出口，步行200m

營業時間：11:00-23:00



梅村除了以上5家店以外，還有好多人氣好店，例如新一味潮汕腸粉、王記砂鍋麻辣燙、賣魚佬砂鍋粥等等，都值得一試，跟上小編的腳步去梅村打卡吧！

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