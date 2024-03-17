九寨溝交通｜高鐵黃龍九寨站將開通　成都2小時直達｜新酒店介紹

前往九寨溝終於方便了。

每次提到去九寨溝，大部分人都覺得景雖美但路途遙遠。MISS曾在冬天轉機，飛了兩次才成功降落，還有一次長途自駕8個小時才到景區。

但在今年，這些奔波的交通方式就要改變了！



原來成都到九寨溝的部分高鐵在去年底已經建成。而今年，這條線路將全線通車，花兩小時就抵達人間天堂小仙境，即將實現。👇👇👇

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正值初春的九寨溝別有一番風情，此時山間仍有積雪，呈Tiffany Blue的水面清澈見底，映照着岸邊綠植、雪山與天空，確乎是人間天堂。

我去過好幾次九寨溝，但未曾在初春時踏足，原來現在的它更是美的驚心動魄。這時候的酒店們價格也很有誠意，不僅旅客少顯得清淨，建築也在銀裝素裹中獨具風情。趁着通往九寨溝的高鐵開通，是時候與他們再相見了。

高鐵開到九寨溝

去年11月28日，川青鐵路成黃段的鎮江關站投入運營，川西北高原從此結束了不通鐵路的歷史。遊客們從成都東站出發，坐到鎮江關站只需要一個多小時。到站後買一張68元（人民幣，下同）的大巴票，就可以直達九寨溝景區。

MISS想起之前幾次前往九寨溝，要麼是花一千多元的高價機票從成都飛往黃龍機場，要麼是包車耗費近八小時前往，到了酒店身體如同散架一般。如今有了高鐵，終於不用在路上顛簸一整天了。

不久前，四川省政府官宣今年內會實現川青鐵路成黃段全線建成通車，打通進入九寨的最後135公里。屆時從成都東站出發的旅客可以選擇在黃龍九寨站下車，省去在盤山公路上晃晃悠悠的車程。

同時「兩環六廊」大九寨交旅佈局也在迅速推進，多條高速公路將接入川西高原，自駕遊九寨會變得相當便捷。無論是從成渝、廣元還是甘陝、青海方向出發，都能快速抵達九寨溝，MISS甚至還想好了幾條不同的自駕路線，可以一次性玩轉川西。

相信通往九寨溝的高鐵很快就能與我們見面，MISS也列好了九寨溝值得一去的酒店清單，一起前往絕美的九寨打卡吧。

九寨溝麗思卡爾頓隱世 中國最貴的酒店之一

九寨溝最重磅的酒店，無疑是去年六月開業的日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve）。中國首家麗思隱世、Jaya Ibrahim遺作，無論哪個標籤都能成為酒店控們去打卡的理由。

酒店隱於中查溝深處，87棟別墅依山而建，高低錯落，各有風景。建築沿襲當地居民的傳統藏式踏板房，四周被格桑花、紅葉、松樹包圍，繪成一幅馥馥郁鬱的生機圖景。

158平起步的空間裏充滿了可以望見景的窗，Jaya 擷取九寨六絕（翠海、疊瀑、彩林、雪峰、藏情、藍冰）中的顏色，為空間注入藏式風格內核。光線依舊是熟悉的柔和、暗淡，與客別墅主色調「紅與橘」相得益彰，加之大量引入的山谷美景，整體恰到好處。

酒店的餐飲同樣用心。特色餐廳帶來經典川蜀風味，傍晚去酒吧選一款藏式風韻的特調，迎接夜幕的到來。

作為全球第六家、中國首家麗思隱世酒店，日賽谷麗思卡爾頓隱世一定是在九寨溝不容錯過的奢華度假之地。

九寨溝康萊德&希爾頓 坐擁中查溝絕美風景

位於中查溝的兩家酒店其實是一體的，九寨康萊德酒店（Conrad Jiuzhaigou）是由九寨魯能希爾頓度假酒店（Hilton Jiuzhaigou Resort）的26棟別墅升級改造而來。設計師將藏羌文化融入進康萊德酒店的方方面面，藏式木質傢俱和充滿藏地風情的地毯在現代居住空間裏展現出別樣的藝術氣息。

值得一提的是，九寨溝康萊德的每一間客房都配有陽台，無論是看中查溝美景還是雪山都是一絕。所以MISS會推薦康萊德5區的客房。無他，這是酒店的最高處，能俯瞰中查溝口全景。

希爾頓則是性價比之選，從酒店到達景區只要十幾分鍾，在景區內走了一天後能快速回到房間洗去一身的疲憊。

九寨溝英迪格 藏式風情的潮流之地

中查溝還有一家不容錯過的英迪格酒店，這家九寨英迪格酒店（Hotel Indigo Jiuzhai）以「神鷹」與「藏地」為元素打造出一個潮流現代的新式藏居。步入酒店，彷彿進入一家藏區博物館。照片組成的神鷹、手工編織藏毯、傳統藏式繪畫和唐嘎讓空間豐富而又美麗。

208間藏（zàng）·藏（cáng）主題客房均可雪山與庭院美景。擔綱室內設計的CCD事務所將藏紋融於牀頭壁畫，神秘又美觀。注重生活方式的英迪格還帶來了犛牛、星辰、轉經筒、火塘等特色鄰里文化，換上當地藏民傳統服裝，在各處打卡點留下難忘的「人生照片」吧。

九寨溝天堂洲際 九寨最大綜合體酒店

九寨天堂洲際大酒店（InterContinental Resort Jiuzhai Paradise）於2003年開業，是當地第一家奢華酒店，也是迄今為止最大體量的酒店。酒店公區曾在2017年遭地震毀滅性的破壞，關閉整修後得到煥然新生。

與其他天堂系酒店一樣，九寨溝分號規模龐大。在九寨溝天堂洲際的玻璃穹頂下是一座微縮的九寨景觀，栽種大量林木，還有天鵝在水中嬉戲。酒店擁有超過1000間客房，客房內保持原先藏羌民族特色，點綴的花紋與窗外風景相得益彰。

九寨天堂洲際的位置在黃龍機場到景區中間，更適合帶着小孩在酒店裏玩一整天。冬天還可以在戶外看完雪景後，在私家湯泉裏舒服地泡一泡。

九寨溝悦榕莊 高山之上的避世居所

九寨溝悦榕莊（Banyan Tree Jiuzhaigou）距離景區較遠，大約需要一小時的車程。酒店建造時，曾花了近一年時間熟悉當地人文，只為了探索到常規風景之外的驚喜。最終，在2500米的山巔，毗鄰雲嶺高爾夫球場，找到了酒店的絕佳落腳點，造就了九寨溝悦榕莊的獨家風景。

透過大堂270度落地窗，可將山間雲霧、鬱郁山林盡收眼底。房間則以當地羌族傳統文化為靈感，深色地板中和了色彩豐富的民族刺繡，盡顯地域特色。

前不久，位於九寨溝縣的九寨溝德爾塔酒店（Delta Hotels Jiuzhaigou）與九寨溝萬怡酒店（Courtyard Jiuzhaigou）相繼開業，為自駕出行提供旅客提供了高端舒適的中轉空間。

相信隨着黃龍九寨高鐵站的正式通車，會有絡繹不絕的旅客踏足九寨溝這處人間秘境。