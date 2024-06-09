旅遊心得｜日本住宿也有外國人價格？酒店「這樣訂」秒慳近千元

日本是不少人出國旅遊的首選，不過近期有觀光客發現，在日本旅遊時遇到外國旅客收費會較高的爭議，甚至訂酒店時也出現價差問題。有部落客就分享，想要訂到較為優惠的價格，最好使用日本當地的訂房網站。



怎麼訂日本酒店最划算？

「Tony's Yama Trips」是時常分享日本旅遊資訊的部落客，日前他拍攝影片分享，同一間、同一天的酒店兩人房，如果使用全球性的訂房網站Booking網站預定，價格是766美元；但如果使用日本當地的樂天旅遊網站，價格則顯示660美元，價差有106美元之多。

對此，Tony's Yama Trips建議，如果可以，應該使用日本當地的訂房網站較為划算，如果怕看不懂，可以使用翻譯機作為輔助，以免自己落入「觀光客價格」的陷阱。

而會有「觀光客價格」的現象出現，是因為國際遊客回流、日圓貶值所致，不僅有當地餐廳直接明訂當地人、遊客有不同的價格，也有人上網揭露，在當地的餐廳被收「外國人服務費」，引發大家討論。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本旅遊注意！直接訂日本飯店超虧 達人多1步驟秒省3000元】