旅行注意｜香港人標配隨身物日本人超討厭？「這種人」搭車要識做

日本是許多人心目中的旅遊勝地，但每個國家人民的生活習慣不同，到其他國家旅遊時最好注意當地習俗，避免在無心的情況下引起他人不快，而日本人就特別在意「背囊友」。



Facebook Page「解密日本」指出，日本人特別在意「背雙肩包」的遊客，對此導遊表示可能是因為日本國土面積有限，因此日本人非常重視妥善的空間運用，而背囊在擁擠的巴士或地鐵上就顯得十分佔位子，也是因為許多遊客並沒有意識到這點，因此造成許多人的困擾。

「解密日本」也提到，日本人因為不喜歡給別人添麻煩，認爲背囊很容易影響到別人，因此拿手提包的人會更多，而網友也對此提出不同看法:

「應該是容易撞到別人」

「只要不影響別人，就不會帶來討厭」

「搭大眾工具記得背在胸前就好了，任何事物就是不要影響到他人為前提」

「要養成一個好習慣，在交通工具上，要先將背包調整到自己的胸前，避免撞到人。」



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不只日本，最近台灣也有網友在Dcard上發文，認為背囊經常造成不便：「在擁擠的公車或捷運上，他們的後背包成了另一個製造空間阻塞的來源，旁人還會被後背包給卡到磨到，他們上車坐位置時還要把後背包卸下來才能入坐。」

貼文曝光後也吸引許多網友討論，許多人都表示背背囊很容易不小心撞到別人：

「我每次都被撞超大力 結果背包主人也完全不鳥我」

「很常被背包攻擊欸」

「擠的要命還背後面是真的母湯」

「每次搭車被一堆後背包撞來撞去真的煩」



但也有網友認為背後背包是個人選擇，只是要多注意身邊情況：

「背後背包就比較方便啊，別人覺得方便就好，然後捷運有宣導背後背包往前背或手提，只是遵守的人不多而已」

「可以背前面啊，背前面安全也可以給別人比較多空間」

「背在前面因為自己的眼睛看得到所以比較不會撞到別人」

「要不要背前面或手提都要考量個人狀況跟情境」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：去日本自由行「1行為」，讓當地人超討厭！一定要注意別觸犯】