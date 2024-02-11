旅行注意｜日本居酒屋黑店手法曝光　日人提醒「這種」絕對不要去

近來日本屢傳外國觀光客在居酒屋的糾紛，住在台灣的日本籍作家「日本人的歐吉桑」在Facebook Page「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文提醒，在日本去居酒屋消費要小心，「大城市常看見的大樓門口做拉客的居酒屋，絕對不要去」。



他表示，假期應該會有很多人去日本旅遊，真的需要小心，尤其是居酒屋鬧區。有些日本居酒屋有自己的規則或默契，「大城市常看見的大樓門口做拉客的居酒屋，絕對不要去」。店面門口的拉客比較安全。

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「我很熟悉他們的惡劣的作法，千萬不要聽拉客的說話，他們根本是騙人」。日本人的歐吉桑表示，比方說東京或大阪都有居酒屋大樓，同一棟大樓有和民、鳥貴族等知名店家，還有其他烤肉店等。惡劣拉客會守在該棟大樓的大門口尋覓獵物對象，佯稱是負責好幾間居酒屋窗口的服務人員。

他表示，如果有客人快要進來大樓門口的時候，拉客的人員會問要去的居酒屋的店名，接著假裝幫忙打電話給該店家詢問客滿的狀況，且會騙客人該家店已經客滿，「他說可以帶你們去不需要預約的更好的居酒屋」，建議不要理會，你原本要去的店一定會有位子。

日本人的歐吉桑表示，如果接受拉客的人的提議，而跟著一起去所介紹的居酒屋，就完蛋了，只能吃到CP值超級不好的料理。

如果接受拉客的人的提議，而跟著一起去所介紹的居酒屋，就完蛋了，只能吃到CP值超級不好的料理。（「日本人的歐吉桑」在Facebook Page）

埋單時就算客人不能接受不合理的價格跟條件，也只好接受，因為報警也沒有用，日本警察有「民事不介入」 的原則。

他說，所以最好的對策就是不要去大樓樓下拉客介紹的居酒屋。店面門口拉客的居酒屋還可以，但是千萬不要理會在有居酒屋的大樓樓下拉客的人。

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